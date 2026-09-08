Docents del Pirineu alcen la veu per la dificultat d’accés a l’habitatge i la manca de docents a les escoles rurals

La vaga d’Educació convocada aquest dimarts també ha tingut seguiment a les comarques del Pirineu, on la comunitat educativa s’ha mobilitzat des de primera hora del matí per denunciar, entre altres qüestions, les dificultats per accedir a l’habitatge i la manca de docents a les escoles rurals.
A la Seu d’Urgell, la jornada reivindicativa ha començat a les 8 del matí amb una concentració a la plaça Camp del Codina, a tocar de l’Institut Joan Brudieu. Una desena de professors s’han concentrat davant del centre per explicar als alumnes els motius de la vaga i han repartit octavetes informatives entre les famílies.
Els docents també han fet una crida a la comunitat educativa a participar en la manifestació prevista aquesta tarda, a les 18 hores, davant de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Posteriorment, la protesta s’ha traslladat fins a les portes de l’escola Albert Vives.
A la Cerdanya, la vaga també ha anat acompanyada d’accions informatives als centres educatius. Al matí n’hi havia una de prevista a l’escola Bac de Cerdanya-Alp, mentre que aquesta tarda està prevista una nova acció a l’Institut Escola Bellver de Cerdanya.
Reivindicacions específiques del territori
A banda de les demandes d’àmbit nacional, com l’augment salarial i la reducció de les ràtios d’alumnes per aula, els professionals de l’educació de l’Alt Pirineu posen sobre la taula problemàtiques específiques vinculades al territori.
Entre les principals preocupacions hi ha les dificultats per trobar habitatge assequible que pateixen molts docents i les complicacions derivades de l’orografia pirinenca, que en alguns casos obliga els mestres a cobrir diverses Zones Escolars Rurals (ZER).
La delegada d’USTEC i docent Marisol Salvador ha explicat que la concentració d’aquesta tarda davant de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol ser “una crida a totes les famílies, alumnes, a tota la comunitat educativa, als docents, per fer-nos sentir un altre cop la nostra veu”.
Salvador ha remarcat que la mobilització busca reivindicar de nou la millora de les condicions laborals i donar continuïtat a una lluita iniciada el curs passat i que, segons considera, va quedar “a mitges”.
En aquest sentit, la representant sindical ha reclamat que es reprengui la negociació amb el Departament d’Educació. “L’objectiu principal és que tornin a obrir la negociació. No pot ser que el departament ens faci reunions i sense negociar res, a canvi de res”, ha afirmat.
Els docents també reclamen avenços en educació inclusiva i una reducció de les ràtios, especialment en les aules amb alumnes amb necessitats educatives especials. “No podem esperar més. Estem en crisi”, ha conclòs Salvador.