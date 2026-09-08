Ajornen el desallotjament de l’Escola Popular de Balàfia, que fa una crida a fer créixer el projecte

El desallotjament previst per aquest dimarts de l’Escola Popular de Balàfia ha estat ajornat. L’entitat que ocupa el local ha celebrat la decisió i assegura que han aconseguit aturar el llançament gràcies a la “previsió d’una mobilització massiva i a l’acceptació d’un recurs als jutjats”.
De moment, no hi ha una nova data fixada per al desallotjament, segons els responsables del col·lectiu, que consideren l’ajornament “una victòria de la pressió social i de la solidaritat rebuda”. Tot i això, adverteixen que no es tracta d’una solució definitiva i, després d’aconseguir aturar el llançament, aposten per engegar el curs amb força i fer créixer l’Escola Popular.
Des de l’Escola Popular de Balàfia expliquen que mantenen el diàleg amb l’Ajuntament de Lleida, amb la voluntat d’asseure’s a parlar i trobar una solució que permeti garantir la continuïtat del projecte. El col·lectiu espera aprofitar el temps guanyat per avançar en aquesta via de diàleg.
En aquest sentit, l’entitat agraeix el suport rebut de sectors molt diversos de la societat i considera que aquesta resposta demostra que hi ha “un gruix important de la població que no compra els discursos d’odi i aposta per una ciutat acollidora, solidària i diversa”.
L’Escola Popular també fa una crida a fer créixer el projecte, participant en classes, activitats, parelles lingüístiques i altres iniciatives. L’objectiu, asseguren, no és només resistir, sinó “construir un projecte sòlid i desitjable que demostri que es pot fer ciutat d’una altra manera”.
Finalment, l’Escola Popular anuncia que participarà en la resposta a la manifestació convocada per Vox el 15 de setembre al Clot de les Granotes, que el col·lectiu considera racista. Per aquest motiu, se suma a la convocatòria d’una manifestació contra el racisme i per la convivència, prevista per al mateix 15 de setembre, a les 18 hores, al Clot de les Granotes.