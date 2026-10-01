Demanen presó per a una parella de Lleida per no tornar un cotxe que havien llogat per només tres dies

L’Audiència de Lleida jutjarà el 7 d’octubre una parella acusada de no retornar un vehicle que la dona havia llogat durant només tres dies. Els fets es remunten a l’abril del 2019 i, segons la Fiscalia, la dona hauria decidit quedar-se el cotxe un cop finalitzat el contracte, mentre que la seva parella hauria conegut l’origen del vehicle i l’hauria utilitzat durant diverses setmanes.
La dona va llogar el vehicle a una empresa entre el 10 i el 13 d’abril de 2019, però no el va retornar quan va acabar el període acordat. El Ministeri Públic considera que ho va fer amb la intenció d’obtenir un benefici patrimonial il·lícit i l’acusa d’un delicte d’apropiació indeguda, pel qual demana un any i mig de presó.
Pel que fa a l’home, la Fiscalia sosté que sabia que el vehicle s’havia obtingut amb la intenció de no retornar-lo i que, malgrat això, en va fer ús. La Guàrdia Urbana de Lleida el va localitzar el 2 de maig de 2019, unes setmanes després del lloguer.
El cotxe estava valorat en 15.850 euros i, quan va ser recuperat, presentava desperfectes valorats en 691,88 euros. Per aquest motiu, la Fiscalia reclama que els dos acusats indemnitzin conjuntament l’empresa propietària per aquest import.
Per a l’home, el Ministeri Públic sol·licita un any de presó i una multa de 16.000 euros per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. El judici se celebrarà aquest dimarts a l’Audiència de Lleida.