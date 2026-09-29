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Sexenni anuncia una aturada indefinida amb un últim concert a la Sala Apolo

Societat

"No hi ha una data fixada per al retorn, però sí la voluntat de retrobar-se més endavant", assenyala el grup

  • Sexenni -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 12:11
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 12:12

El grup lleidatà Sexenni farà una aturada indefinida després d’anys de trajectòria, quatre discos, diversos singles i centenars de concerts arreu del país. La banda ha anunciat la decisió a través d’un comunicat en què explica que necessita “baixar el ritme, aturar-se i recuperar energia”.

Els músics asseguren que la pausa no suposa posar punt final al projecte, sinó obrir “un parèntesi”. Sexenni no ha fixat cap data per tornar als escenaris, però manté la voluntat de retrobar-se més endavant “amb les piles carregades i noves coses per explicar”.

Abans d’aturar l’activitat, el grup ha publicat ‘Malalt de somnis’, el que presenta com el seu últim single i una mena de banda sonora per a aquest moment de pausa. La cançó va arribar la setmana passada.

La banda lleidatana posarà el punt final a aquesta etapa amb un darrer concert a la Sala Apolo de Barcelona el 15 de gener. Sexenni vol convertir la cita en una celebració de la seva trajectòria i repassar alguns dels temes que han marcat aquests anys, com "De Lao", "Grup de Pop", "La Faràndula", "Lamine Yamal" i "Els ulls que et mirin".

Amb aquest concert, Sexenni tancarà temporalment una etapa que els ha portat a actuar arreu de Catalunya. “Sexenni no diu adeu. Diu fins aviat”, conclou la banda en el comunicat.

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