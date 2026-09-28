Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar el tacògraf d'un mort

CCOO ha denunciat davant la Inspecció de Treball de Lleida l’empresa de Guissona Autocars Solé-Grau SL després que els Mossos d’Esquadra detectessin que un dels seus conductors circulava amb la targeta de tacògraf d’una persona que havia mort nou mesos abans. Segons el sindicat, el titular de la targeta era, a més, el pare del responsable de la companyia.
Els Mossos van instruir diligències per un suposat delicte de falsedat documental, que, segons CCOO, ja han estat admeses a tràmit per la Fiscalia. El sindicat considera que el fet d’utilitzar la targeta d’una persona difunta apunta a una “maniobra conscient i orquestrada” per part de la direcció de l’empresa.
CCOO sosté que aquesta pràctica permetria ocultar jornades de conducció superiors als límits legals i impediria registrar les hores treballades de manera real. Segons el sindicat, això derivaria en hores extraordinàries estructurals que no es pagarien ni es cotitzarien a la Seguretat Social.
L’organització sindical alerta també del risc per a la seguretat viària que comportaria l’incompliment dels temps de descans obligatoris. CCOO assegura que els conductors podrien arribar a acumular estats de fatiga extrema al volant, amb el consegüent risc per als mateixos treballadors, els vianants i la resta d’usuaris de la carretera.
El sindicat considera especialment greu la situació perquè Autocars Solé-Grau té adjudicats serveis de transport escolar de diverses escoles de la demarcació de Lleida, a més de gestionar diferents línies.