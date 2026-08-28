Dos denunciats per buscar restes de la Guerra Civil amb detectors de metalls a la Noguera

Els Agents Rurals han denunciat dues persones després de sorprendre-les buscant objectes amb detectors de metalls en un espai amb vestigis de la Guerra Civil, situat a prop d’un jaciment arqueològic medieval de la Serra de Bellmunt, dins del terme municipal de Bellcaire d’Urgell.
Durant la inspecció, els agents van comprovar que els dos individus no es limitaven a rastrejar la superfície, sinó que havien remogut el terreny i fet diverses excavacions amb aixades. En la zona també s’hi van trobar diversos objectes metàl·lics que haurien estat extrets del subsòl.
Els Agents Rurals van intervenir els detectors de metalls i els objectes recuperats i han posat els fets en coneixement de l’autoritat judicial. Ara s’haurà de determinar si l’actuació pot constituir un presumpte delicte contra el patrimoni cultural.
El cos recorda que la utilització de detectors per localitzar restes arqueològiques o elements d’interès històric no està permesa sense l’autorització corresponent. Aquest tipus de prospeccions només poden ser efectuades per personal autoritzat i amb finalitats d’investigació.
També adverteixen que, davant d’una troballa fortuïta, no s’han de manipular ni retirar les restes. La descoberta s’ha de comunicar a l’Administració en un termini màxim de 48 hores. Els objectes arqueològics i històrics són béns de domini públic i la seva gestió correspon al Departament de Cultura.
Més controls arreu del territori
El cas de Bellcaire d’Urgell s’emmarca en un augment de la vigilància sobre aquest tipus de pràctiques. En els primers mesos de 2026, els Agents Rurals ja han dut a terme 27 inspeccions relacionades amb l’ús de detectors de metalls, gairebé les mateixes que durant tot el 2024, quan se’n van registrar 30.
Durant el 2025, en canvi, les actuacions van créixer fins a 51 inspeccions, algunes de les quals van derivar en diligències penals o expedients administratius.
Per demarcacions, Barcelona concentra el 52% de les inspeccions d’aquest any. A molta distància hi ha el Camp de Tarragona, amb un 15%, i Lleida, amb l’11%. Girona i les Terres de l’Ebre acumulen cadascuna un 7%, mentre que l’Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central representen un 4% cadascuna.
La vigilància busca evitar que la recerca no autoritzada acabi alterant o destruint restes que formen part del patrimoni històric i arqueològic del país.