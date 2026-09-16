Fèlix Larrosa reclama frenar la violència després de la baralla multitudinària a Lleida

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha reaccionat aquest dimecres a la baralla multitudinària de la plaça dels Pagesos, que ha acabat amb cinc persones ferides. El paer en cap ha condemnat els fets i ha defensat que els conflictes entre ciutadans no es poden resoldre mitjançant la violència.
"No puc admetre de cap de les maneres que les diferències es dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat", ha afirmat Larrosa en declaracions als mitjans.
L’alcalde ha explicat que ha sol·licitat informació als Mossos d’Esquadra i que, segons les dades de què disposa, pràcticament tots els participants estarien identificats. Es calcula que en l’enfrontament hi haurien intervingut aproximadament una dotzena de persones.
La Junta Local de Seguretat s’avança a dilluns
Davant dels fets, Larrosa ha acordat amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, avançar la celebració de la Junta Local de Seguretat de Lleida. La reunió tindrà lloc dilluns a les 11.30 hores i comptarà amb la participació de la consellera i del nou director general de la Policia, Ferran López.
L’objectiu és abordar la situació de seguretat ciutadana a la capital del Segrià i analitzar les actuacions que es poden impulsar davant d’aquest tipus d’incidents.
Larrosa ha expressat la seva «profunda» preocupació pels fets i ha reconegut que li fa «molta vergonya» que les persones acabin recorrent a la violència per resoldre les seves diferències.
Un conflicte que, segons Larrosa, hauria començat per qüestions d’habitatge
Segons la informació que ha rebut l’alcalde, l’enfrontament no estaria relacionat amb menors ni amb incidents anteriors com els que s’havien produït al Parc sobre les Vies.
Larrosa ha explicat que la disputa s’hauria iniciat entre dues persones per conflictes vinculats amb l’habitatge. Posteriorment, cadascuna hauria avisat coneguts seus, fet que hauria derivat en la baralla entre diversos individus, tots ells d’origen pakistanès, segons la seva versió.
«No són bandes», ha assegurat l’alcalde, que ha rebutjat que aquest tipus de situacions es puguin acabar normalitzant com una manera habitual de conviure o d’utilitzar l’espai públic.
En aquest sentit, ha apuntat que el problema també té una dimensió de convivència, educació i factors culturals, i ha defensat que cal actuar més enllà de les mesures que ja s’estan aplicant.
L’Ajuntament defensa la mediació per resoldre els conflictes
Pel que fa a les competències, Larrosa ha recordat que la seguretat ciutadana i la investigació corresponen als Mossos d’Esquadra. Ha reivindicat, alhora, el paper de l’Ajuntament com una administració que "ajuda", "suma" i "proposa".
El paer en cap ha admès que aquest tipus de baralles poden ser difícils de prevenir quan es desencadenen de manera espontània.
Finalment, ha insistit en la necessitat de recórrer a la paraula, el diàleg i els mediadors per resoldre les disputes. També ha defensat que les places i els carrers han de continuar sent espais oberts a tota la ciutadania, on es pugui conviure i gaudir de l’espai públic amb normalitat.