Jutjaran un home enxampat amb pastilles d'èxtasi arran d'una baralla

L'Audiència de Lleida jutjarà el 15 de juliol un home enxampat amb pastilles d'èxtasi per la policia arran d'una baralla. Segons la Fiscalia, l'acusat presumptament va intentar vendre pastilles d'MDMA a un home al carrer Bonaire de Lleida i, davant la negativa de la víctima a comprar-ne, li hauria propinat un cop de puny al pit, fet que va motivar que aquesta demanés ajuda a agents dels Mossos d'Esquadra, els quals van acudir al lloc de la baralla.
En l'escorcoll, els policies van localitzar a l'acusat 15 pastilles d'MDMA, amb un valor d'uns 167 euros. Fiscalia li demana 4 anys de presó i una multa de 511 euros pel delicte contra la salut pública, així com 600 euros de multa per un delicte lleu de maltractament d'obra.
Jutjaran un home per vendre cocaïna des del seu pis
El mateix dia, l'Audiència jutjarà un home acusat de vendre cocaïna des del seu domicili de Tremp durant el mes de febrer de 2025. Segons el ministeri fiscal, l'acusat, que ja havia estat condemnat anteriorment a 3 anys de presó per tràfic de drogues, adquiria, distribuïa i venia dosis individuals de cocaïna a petits consumidors que hi contactaven per telèfon mòbil i es desplaçaven fins a casa seva.
En un escorcoll efectuat el 26 de febrer de 2025, els investigadors van intervenir 18 embolcalls de cocaïna i una peça d'haixix amagades al domicili, una bàscula de precisió i 1.030 euros en efectiu. Prèviament, durant la investigació, també s'havien intervingut diverses paperines de cocaïna a compradors que acabaven de sortir de l'habitatge. El valor de la droga confiscada s'estima en 475 euros.
L'acusat va entrar en presó provisional des del 27 de febrer de 2025 i la Fiscalia li demana 6 anys de presó per un suposat delicte contra la salut pública amb l'agreujant de reincidència.