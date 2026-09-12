Fira Tàrrega viu la jornada més multitudinària i encara la recta final amb el 76% de l’aforament venut

Fira Tàrrega ha viscut aquest dissabte la jornada més multitudinària de la 46a edició, amb una gran afluència de públic als espectacles de carrer i un aforament complet en diverses propostes d’interior. El certamen supera l’equador amb el 76% de les entrades venudes, en una edició en què el 60% de la programació és gratuïta.
Entre les primeres propostes que han despertat més interès hi ha hagut Entre bous i vaques, de La Côte Folle, estrenada per primera vegada a Fira Tàrrega. L’espectacle explica, a través d’acrobàcies i moviments corporals, com afecta l’Alzheimer les persones grans i el seu entorn.
La peça compta amb la participació de deu dones del Casal Sènior de Tàrrega. La presidenta de la Junta de l’Alzheimer de Tàrrega, Teresa Soler, ha elogiat la capacitat de les acròbates per transmetre les emocions associades a la malaltia i ha assegurat que el públic s’emociona amb el contingut de l’obra. De fet, ha explicat que les participants també han acabat plorant durant els assajos.
Una altra de les propostes que ha aplegat més espectadors ha estat No tireu ànecs al riu, de la companyia Toti Toronell. Es tracta d’una peça itinerant de petit format que construeix petites accions a partir dels elements de l’entorn i de disciplines com el clown, la improvisació, la pintura i la música.
La plaça Major, un dels epicentres de Fira Tàrrega, s’ha tornat a omplir per acollir Aleta, de la companyia Marc Fernández. La proposta de dansa contemporània parteix de l’imaginari del món casteller i reivindica valors com la confiança, l’equilibri i l’esforç compartit. L’espectacle trasllada aquests conceptes a l’escena mitjançant un llenguatge coreogràfic basat en la fisicitat, la plasticitat i el virtuosisme, amb una música que combina tradició i contemporaneïtat.
Festuc Teatre tanca una trentena de contractacions amb Inuit
La companyia lleidatana Festuc Teatre també ha celebrat la bona rebuda del seu primer espectacle de carrer, Inuit, estrenat en el marc de Fira Tàrrega. El director de la formació, Pere Pàmpols, ha assegurat que el públic està responent molt positivament a la proposta i que diversos programadors els han demanat actuacions en altres municipis i festivals.
Segons Pàmpols, des de divendres la companyia ha emparaulat una trentena de funcions, algunes de les quals es faran a l’estranger. Inuit aborda en clau d’humor la situació d’un poble de l’Àrtic que ha acabat convertit en un exemple de refugiats climàtics.