Fira Lleida tindrà sis nous pavellons i es consolidarà com a segon recinte firal català

El Patronat de la Fira de Lleida ha donat llum verda aquest dilluns a un dels projectes de transformació urbanística i econòmica més ambiciosos de la ciutat: la licitació per al disseny i construcció del nou recinte firal a l'antiga hípica. Amb una inversió estimada de 100 milions d'euros, el futur complex ocuparà una superfície de 116.000 metres quadrats i consolidarà Lleida com la segona potència firal de Catalunya, només per darrere de Barcelona.
El nou espai comptarà amb un total de sis pavellons que sumaran 27.500 metres quadrats de superfície coberta. Segons ha detallat l'alcalde i president de la fira, Fèlix Larrosa, el projecte s'executarà per fases. La primera, amb un horitzó de quatre anys, se centrarà en la reordenació del recinte i la construcció del pavelló "Fira Zero", un espai de 5.000 metres quadrats que servirà de porta d'entrada.
Posteriorment s'aixecaran quatre pavellons més de dimensions idèntiques, que se sumaran a l'estructura desmuntable ja estrenada l'any passat. A més de les zones tancades, el projecte preveu una gran àrea exterior polivalent per a esdeveniments multitudinaris, aparcaments subterranis i una passarel·la que connectarà directament el recinte amb el palau de congressos La Llotja.
El procés administratiu arrencarà de forma immediata amb un concurs d'idees. D'entre les empreses aspirants, se'n seleccionaran cinc per la seva solvència professional perquè redactin l'avantprojecte en un termini de nou mesos.
La firma guanyadora final serà l'encarregada del projecte executiu, amb un contracte valorat en un milió d'euros. Larrosa ha subratllat que es demanarà als dissenyadors solucions innovadores per integrar el complex al paisatge fluvial, potenciar-lo com a refugi climàtic i resoldre el cobriment del canal de Seròs.
Pel que fa al finançament, el govern municipal assegura que està totalment garantit a través de l'Institut Català de Finances i de les plusvàlues que generarà l'actual recinte dels Camps Elisis.
En aquests terrenys de 45.000 metres quadrats es preveu construir habitatges i ampliar les zones verdes, allargant el parc fins al canal. El trasllat no només suposarà una millora logística, sinó que es preveu que generi uns 400 llocs de treball i permeti estrènyer vincles amb Fira de Barcelona, amb qui ja es negocia la celebració conjunta del congrés Smart Rural el proper mes de maig.
Aquest gir estratègic coincideix amb un relleu en la direcció de l'entitat. El Patronat ha nomenat l'enginyer informàtic Eduard Martín Lineros com a nou director de Fira de Lleida. Martín, amb una trajectòria vinculada al Mobile World Capital i a l'Ajuntament de Barcelona, substitueix Oriol Oró amb el repte de liderar aquesta nova etapa tecnològica i multifuncional. Tot plegat arriba en un moment d'estabilitat financera per a la institució, que ha tancat el balanç biennal (2024-2025) amb un superàvit de 255.000 euros, impulsat especialment per l'èxit de l'última edició de Municipàlia.