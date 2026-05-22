Vuit ferits en un accident amb dos camions i una furgoneta a la C-12 a Maials

Cap dels afectats ha patit lesions de gravetat

  Una ambulància del SEM

Publicat el 22 de maig de 2026 a les 11:53
Actualitzat el 22 de maig de 2026 a les 12:25

Un accident de trànsit registrat aquest dijous a la tarda a la carretera C-12, al terme municipal de Maials, va deixar vuit persones ferides després de veure’s implicades en una col·lisió entre dos camions i una furgoneta.

El sinistre es va produir poc després de les sis de la tarda, concretament a les 18.09 hores, al quilòmetre 102 de la via en sentit Lleida. Segons les primeres informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit, l’accident va ser un xoc per encalç en què la pitjor part se la van endur els ocupants de la furgoneta.

Els vuit passatgers del vehicle van resultar ferits de diversa consideració, tot i que cap d’ells presentava lesions greus. El Sistema d’Emergències Mèdiques va mobilitzar tres ambulàncies per atendre els afectats sobre el terreny i posteriorment traslladar-los a diferents centres hospitalaris. Sis dels ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mentre que els altres dos van ser derivats a l’hospital de Móra d’Ebre.

Fins al lloc de l’accident també s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat per donar suport en les tasques d’assistència i assegurar la zona afectada pel sinistre. Els conductors dels dos camions implicats van sortir il·lesos de la col·lisió.

 

