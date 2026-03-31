S’accidenta un camió formigonera i cau 20 metres per un pont

Un camió formigonera que anava carregat de formigó s'ha accidentat aquest dimarts al quilòmetre 58 de la C-1412b, a Talarn (Pallars Jussà) i s'ha precipitat uns 20 metres per un pont.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el conductor del vehicle ha quedat atrapat a la cabina i ha calgut excarcerar-lo per rescatar-lo. Malgrat l'aparatositat de l'accident, l'home només ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a l'Hospital del Pallars en ambulància, tot i que s'havia activat un helicòpter.

Es preveu que els treballs per retirar el vehicle s'allarguin hores perquè la càrrega se solidificarà.