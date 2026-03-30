Mor Vicent Voltas i Belló, referent de l'empresariat lleidatà i fundador de Grup Voltes

El món empresarial de les terres de Ponent està de dol. Vicent Voltas i Belló, fundador i president del consell d’administració de Grup Voltes, ha mort a l’edat de 97 anys. Amb la seva pèrdua, desapareix una de les figures clau que va saber transformar l’agricultura tradicional en una potència industrialitzada, deixant una empremta profunda en el paisatge i l'economia de la comarca de la Noguera i de tot Catalunya.
Set dècades d'història i transformació
L’origen de l’actual hòlding es remunta a l’any 1954, a la localitat de Térmens. En un context de postguerra i necessitat de modernització del camp, Vicent Voltas, juntament amb el seu germà Pere, va iniciar l’activitat especialitzant-se en tasques fonamentals per al progrés rural: l’anivellament de terres, la millora de finques i la construcció d'infraestructures hídriques, com ara embassaments de reserva per al reg.
L'any 1990 va marcar un punt d’inflexió en la trajectòria de la companyia amb la incorporació de la segona generació. Els seus fills, Andreu i Vicenç Voltas, van agafar el relleu directiu i van liderar un ambiciós procés de renovació tecnològica i diversificació empresarial que ha permès al grup consolidar-se en sectors com l’obra pública, la gestió de residus i els serveis ambientals.
Un llegat basat en valors
A través d’un comunicat oficial, la família ha expressat la seva voluntat de mantenir viva la flama del fundador. Han subratllat que el seu llegat humà i empresarial seguirà sent el motor de Grup Voltes, amb el compromís ferm de preservar la visió estratègica i els valors d’esforç i arrelament al territori que Vicent Voltas va imprimir des del primer dia.
Amb el seu comiat, el sector de la construcció i els serveis perd un pioner que va saber llegir les necessitats del territori i convertir-les en un projecte de futur que avui ocupa centenars de treballadors.