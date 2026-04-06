06 de abril de 2026

Set ferits en un xoc frontal entre dos turismes a l'N-II al Pla d'Urgell

Els Bombers alliberen cinc ocupants dels vehicles que havien quedat atrapats

Publicat el 06 d’abril de 2026 a les 18:52

Set persones han resultat ferides de diversa consideració aquest dilluns a la tarda arran d'un xoc frontal entre dos turismes a l'N-II a Sidamon, al Pla d'Urgell.

El 112 ha rebut l'avís a les 15.50 hores i els Bombers han hagut d'alliberar cinc persones que havien quedat atrapades. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els set afectats i els ha traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El balanç és un d'un adult ferit en estat greu, tres adults en estat menys greu, dos adults més en estat lleu i un menor també ferit lleu.

El sinistre ha obligat a tallar la carretera N-II entre Sidamon i Bell-lloc d'Urgell, però la situació ha quedat normalitzada cap a dos quarts de sis de la tarda.

Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, ambulàncies i un helicòpter del SEM, i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra.

 

