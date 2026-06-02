Quatre detinguts a la Bordeta per agredir veïns que recriminaven una okupació

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest migdia al barri de la Bordeta, a Lleida, quatre joves d’entre 18 i 21 anys com a presumptes responsables d’una agressió múltiple que ha generat moments de tensió entre els veïns de la zona. Els arrestats són tres homes i una dona, als quals se’ls atribueixen inicialment delictes de lesions i desordres públics.
Els fets han tingut lloc poc després de la una del migdia, quan diversos veïns han alertat el propietari d’un habitatge situat al carrer Beata Jornet de la presència d’un grup de joves que, presumptament, intentaven accedir a l’immoble sense autorització.
Segons les primeres informacions, la situació ha derivat en una discussió entre els ocupants i el propietari, un home d’uns 40 anys, que hauria estat agredit físicament. Després de l’enfrontament inicial, els implicats haurien continuat perseguint-lo pels carrers del barri, generant alarma entre els residents. Diverses persones que es trobaven a la zona, inclosos clients d’un establiment de restauració proper, han intentat intervenir per aturar els agressors. Tanmateix, aquests han abandonat momentàniament el lloc dels fets i, segons testimonis, han tornat pocs minuts després armats amb destrals, matxets, pals i barres metàl·liques.
A partir d’aquell moment, s’ha produït una persecució per diversos punts del barri, especialment pels carrers Hostal de la Bordeta, Sant Jaume i Ignasi Bastús, fet que ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu policial. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, inclosos efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), així com agents de la Guàrdia Urbana de Lleida, que han aconseguit localitzar i detenir els quatre sospitosos.
Com a conseqüència dels incidents, almenys dues persones han resultat ferides lleus amb contusions. Els afectats han estat atesos pels professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), sense que hagi transcendit, de moment, la gravetat exacta de les lesions. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies dels fets i determinar el grau de participació de cadascun dels detinguts.