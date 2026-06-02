Lleida reforça el servei d’emergències amb 80 ambulàncies noves i més cobertura assistencial

La Regió Sanitària de Lleida estrenarà a partir de la mitjanit del 3 de juny un important reforç del servei d’emergències mèdiques amb l’entrada en funcionament de 80 ambulàncies, en el marc del nou model de transport sanitari de Catalunya impulsat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
La renovació forma part d’un nou contracte valorat en més de 121,8 milions d’euros per als pròxims cinc anys i suposa un increment del 40% de la flota disponible al territori. Amb aquest desplegament, Lleida passarà de disposar de 57 vehicles a comptar amb 80 unitats, millorant tant la capacitat de resposta com la cobertura assistencial.
Més hores de servei i noves unitats avançades
Una de les principals millores és l’ampliació del servei de transport sanitari urgent, que sumarà més de 17.000 hores anuals addicionals, fins a assolir les 224.840 hores de cobertura cada any. A més, es crea una reserva extraordinària de 5.400 hores per fer front a episodis d’alta demanda o situacions excepcionals.
Entre les novetats destaca la incorporació d’una nova ambulància de suport vital avançat (SVA) operativa les 24 hores a Mollerussa, així com una altra unitat del mateix nivell assistencial a Alcarràs, destinada a reforçar la cobertura al Pla d’Urgell i al Baix Segrià.
També s’incrementa la disponibilitat de diversos recursos existents. Les bases d’Agramunt, Almenar i Bellpuig passaran a funcionar durant les 24 hores del dia, mentre que diverses ambulàncies de Lleida i de les Borges Blanques ampliaran la seva activitat diària de 12 a 16 hores.
Vehicles especialitzats i tecnologia d’última generació
El nou model incorpora cinc unitats amb funcions específiques per donar resposta a necessitats concretes. Entre aquestes hi ha dues unitats de suport logístic sanitari per actuar en grans emergències, dues ambulàncies amb capacitat bariàtrica situades a Lleida i Tàrrega, i una ambulància 100% elèctrica que connectarà els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria.
La renovació també comporta l’arribada de vehicles equipats amb tecnologia avançada que permetrà realitzar ecografies i analítiques de sang directament al lloc de l’emergència. Aquesta innovació facilitarà diagnòstics més ràpids, l’inici precoç dels tractaments i una millor decisió sobre el centre hospitalari més adequat per a cada pacient.
Més visibilitat i seguretat
Les noves ambulàncies incorporaran una imatge renovada basada en el patró internacional Battenberg, amb tonalitats de verd fluorescent i nous elements reflectants i lumínics. L’objectiu és augmentar la visibilitat dels vehicles i reforçar la seguretat tant dels professionals sanitaris com dels usuaris de la via pública.
Prop de 82.000 incidents atesos a Lleida
Segons les dades del SEM, durant el 2025 es van gestionar prop de 82.000 incidents a la Regió Sanitària de Lleida. Més de 44.200 casos van requerir la mobilització d’algun recurs assistencial. En el conjunt de Catalunya, el servei va atendre prop de 2,8 milions d’alertes sanitàries, una xifra que posa de manifest la importància del sistema d’emergències i la necessitat de continuar reforçant-ne els recursos.