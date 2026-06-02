Horitzons consolida el projecte amb la publicació del seu cinquè número

La revista Horitzons ha celebrat el seu segon aniversari amb la presentació del número 5 en un acte celebrat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La publicació, impulsada per la Fundació Horitzons 2050, va néixer amb la voluntat d’oferir una mirada de país des de Lleida i, en poc temps, s’ha convertit en una proposta cultural de referència.
Durant l’acte, presidit per Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, es va posar en valor la trajectòria de la revista. Talarn la va definir com un projecte que transcendeix el format convencional d’una publicació periòdica i la va qualificar de "producte literari".
El president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, va recordar que la iniciativa es va crear amb l’objectiu de promoure una revista elaborada des de Lleida però amb una perspectiva nacional. En la mateixa línia, el director de la publicació, el periodista i escriptor balaguerí Francesc Canosa, va destacar que Horitzons manté una mirada oberta que va més enllà de l’àmbit local. "Pensem Catalunya, Europa i el món des de Lleida", va resumir.
El nou número inclou aportacions de personalitats destacades del món de la cultura i el pensament. Entre d’altres, hi participen el filòsof Francesc Torralba, amb una reflexió sobre Màrius Torres; la directora de cinema Judit Colell, que explica l’experiència del rodatge de la seva darrera pel·lícula, Frontera; i l’escriptora Marta Rojals, que analitza els vincles entre les Terres de l’Ebre i les Garrigues.
La revista també dona veu a la comunicadora Clara Miret, que ofereix la seva visió del món rural contemporani. El volum es completa amb una quinzena d’il·lustracions de l’artista Josep Minguell, concebudes per convidar el lector a una observació pausada i reflexiva de les imatges.
Amb aquesta cinquena edició, Horitzons reafirma la seva aposta per combinar reflexió, literatura i creació artística des de les terres de Lleida amb projecció nacional.