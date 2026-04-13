Dos anys d’Horitzons: reflexió, territori i mirada de futur des de Ponent

La revista Horitzons arriba aquesta primavera del 2026 al seu cinquè número i commemora dos anys de trajectòria. La publicació s’ha convertit en una plataforma singular que, des de Lleida, impulsa el debat territorial i articula mirades diverses sobre el futur del país.
Lluny de plantejar l’efemèride com una celebració convencional, els seus impulsors ho defineixen com una “constatació”: mantenir durant dos anys una revista en paper i sense suport digital, sorgida des de Ponent i amb vocació nacional, no és menor. En aquest temps, Horitzons ha consolidat un model basat en la reflexió transversal, amb la participació d’escriptors, periodistes, historiadors, politòlegs, artistes i professionals de múltiples àmbits.
Editada per la Fundació Privada Horitzons 2050 i dirigida per Francesc Canosa, la revista té com a objectiu “activar, despertar i potenciar el diàleg”, alhora que proposa accions per avançar cap a un progrés econòmic, social i cultural que també incorpori dimensions “anímiques i espirituals”. El projecte posa un èmfasi especial en el paper de les Terres de Ponent i l’Alt Pirineu, amb la voluntat de teixir aliances amb la resta del país i el món.
Aquest cinquè número manté l’estructura habitual, amb seccions com Microhoritzons, Grans Horitzons o Més enllà dels horitzons, i inclou una àmplia nòmina de col·laboradors. Hi participen noms destacats com Francesc Torralba, Anna Ballbona, Marta Rojals, Josep Pedrals o Miquel Pueyo, entre altres, en un conjunt plural de veus que aborden qüestions d’identitat, territori, cultura i memòria.
Entre els continguts, destaquen peces com una reflexió sobre el paisatge com a subjecte narratiu, un recorregut per la contribució de Ponent al somni americà o una mirada a la cuina lleidatana en diàleg amb la tradició xinesa. També hi tenen cabuda reportatges històrics, cròniques socials i entrevistes a figures rellevants del país.
El número es completa amb converses que projecten trajectòries personals i professionals vinculades al territori, així com seccions més creatives que combinen literatura, il·lustració i fotografia. En aquest sentit, l’artista Josep Minguell signa la il·lustració, mentre que la fotografia és obra de Santi Iglesias.
La distribució de la revista es fa a través de presentacions públiques, llibreries de les capitals de comarca de Ponent i el Pirineu, així com a Barcelona, i també mitjançant subscripció o compra en línia. A més, la Fundació ofereix la possibilitat de rebre els exemplars anuals a domicili a través del seu programa de mecenatge.