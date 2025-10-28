Horitzons arriba al quart número viatjant de la Franja a Washington i amb la veu de Vallverdú

La revista Horitzons consolida la seva trajectòria amb la sortida del quart número, una edició que reafirma la seva vocació de qualitat, arrelament i ambició nacional. En només any i mig de vida, la publicació ja acumula tres premis de prestigi —Pica d’Estats, APPEC i ACPC— i s’ha convertit en una veu de referència del territori lleidatà.
Aquesta nova entrega destaca per la seva portada i il·lustracions de la lleidatana Lorena Rivega, artista formada a l’EAM Leandre Cristòfol i graduada en Belles Arts, que dota les pàgines d’un univers visual oníric i simbòlic. Les fotografies, de Santi Iglesias, compten amb col·laboracions de Joel Codina, Toni Prim i Jordi Peró, aportant una mirada sensible i plural sobre el territori.
De la Franja a Washington: un viatge en pàgines
Entre els grans reportatges, sobresurt el treball fotogràfic de Joel Codina, que durant un any ha recorregut la Franja de Ponent, de la Ribagorça al Matarranya, en un testimoni únic de vida i paisatge. També hi trobem una completa anàlisi de Llorenç Bonet, que amb dades inèdites retrata el perfil dels futbolistes lleidatans i el seu paper dins del futbol català.
L’escriptor Josep Vallverdú hi signa un text inèdit sobre la destrucció del campanar de Sant Martí de Maldà el 1939, acompanyat de dibuixos originals seus.
Microhoritzons amb veu pròpia
Els Microhoritzons mantenen l’essència plural de la revista amb Josep Martí Blanch reflexiona sobre les relacions entre ebrencs i lleidatans i Antònia Carré-Pons, que recupera la memòria d’una família de Vallfogona de Balaguer que va emigrar a Terrassa sense perdre la parla lleidatana. Alba Balcells Barril defensa el consum de vins locals de la DO Costers del Segre i Glòria Ribera reivindica el cuplet lleidatà a través de la figura de la Ramoneta i el lletrista Rossend Llurba.
També hi destaquen els textos d’Aïda Solé Auró sobre l’envelliment demogràfic, Uriol Gilibets Barbens amb un retrat del Solsonès, i Laura Gordó Pérez, que explica el retorn a la seva Pobla de Segur per emprendre un projecte agrari familiar.
Grans Horitzons i noves mirades
En l’apartat dels Grans Horitzons, Joan Tort Bardolet analitza la connexió entre Lleida i Igualada amb el campus de la UdL mentre que Àlvar Llobet Sotelo explora la bioeconomia com a motor sostenible
Veus, històries i entrevistes impossibles
Entre les entrevistes destaquen la conversa amb Àngels Masó Amigó, professional lleidatana del Banc Mundial, i un diàleg fresc entre els cantants Berta Saura i Kelly Isaiah sobre música, fe i futur. En les entrevistes fictícies, Antoni Batista dialoga amb Joan Comorera, i Eva Comas-Arnal conversa amb Aurembiaix d’Urgell, donant vida a figures històriques amb rigor i imaginació.
Els Horitzons revelats ofereixen una col·lecció de fotorelats d’una bellesa serena: Toni Prim, Joel Codina, Jordi Peró i Santi Iglesias retraten el territori en tota la seva profunditat, amb textos d’Estel Solé, Francesc Canosa, Lídia Gázquez i Laura Casanovas.
El número 4 de Horitzons ja és a la venda a les llibreries de Lleida, capitals de comarca, la llibreria Ona i quioscos del Col·legi de Periodistes de Barcelona. La Fundació Horitzons 2050 iniciarà també presentacions per diverses ciutats, començant el 4 de novembre al Palau de la Paeria i continuant el 19 de novembre a Barcelona.
Un nou número que confirma que Horitzons no només parla del territori —el pensa, el sent i el projecta cap al futur.