La «Deesa Nivaria», «Samsara» i «Horizonte de Logroño» triomfen al 61è Concurs de Vestits de Paper

El 61è Concurs de Vestits de Paper ha premiat la creativitat i la destresa artesanal d’una nova edició que ha reunit 58 modistes de tot l’Estat i, per primer cop, una participant vinguda de Porto. La gala, celebrada dissabte a la nit, consolida l’aliança entre Amposta i la ciutat portuguesa per impulsar la candidatura del certamen com a patrimoni immaterial de la UNESCO.
En la categoria de Fantasia, el primer premi ha estat per Deesa Nivaria, de l’Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar (Segrià), una peça de ganxet i punt que evoca el fred, amb detalls de neu i aurora boreal. En Època, s’ha imposat Samsara, un conjunt daurat d’inspiració oriental elaborat pel taller de la llar de jubilats Joan Banyeres i Cateure d’Alguaire. Finalment, la bilbaïna Victoriya Baronene ha guanyat la categoria de Moda Actual amb Horizonte de Logroño, un disseny que ret homenatge al vi i al paisatge de La Rioja.
El certamen, que ha repartit 13.000 euros en premis, ha comptat també amb guardons especials: el Didal d’Or a la trajectòria per a Maria Carme Begines, l’Agulla d’Or al millor treball artesà per a Reialesa del Paper de Paquita Pagà, el premi Emergent’s per a Bloom de Mireia Panisello, el EMOZ per a Triple Denim d’Anna Bonals i el reconeixement a les models Sandra Castro i Wiktoria Zawialow.
La periodista Ariadna Oltra ha conduït la gala, que ha inclòs l’actuació del Mac Lluch i una desfilada especial d’un conjunt masculí de la firma Batech, reproduït íntegrament en paper. El jurat, presidit per Santi Simon, cofundador de Batech, ha reunit destacats professionals del món del disseny, la moda i el treball artesanal.