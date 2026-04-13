Un de cada quatre llibres publicats a Catalunya el 2024 va ser en català

El sector editorial català consolida les seves bones dades d’edició i publicació. El 2024 a Catalunya es van publicar 28.800 títols en paper, un 0,8% més que l’any anterior, però encara menys que als anys prepandèmia (2019). Del total, un 24% dels llibres van ser publicats en català, al voltant de 7.000 exemplars, que suposa un 1,8% més que el 2023.
Si considerem també el format digital, el català escala fins als 10.114 llibres editats, un 23,4% dels 43.119 totals. I si ampliem el radi de visió i ens fixem en els títols “vius”—els que continuen en catàleg— superen els 135.000 en català, gairebé el 30% del total.
Les dades també reflecteixen que uns ingressos històrics del sector el 2024, amb 1.688 milions d’euros de beneficis. Aquestes dades de facturació, que són la suma de les vendes dels llibres en format físic i digital, suposen un creixement del 9,3% respecte a l’any anterior.
Els llibres digitals guanyen pes
Un dels factors clau que expliquen l’evolució del sector és l’expansió del llibre digital. La coexistència de versions en paper i digitals d’una mateixa obra ha fet créixer notablement el recompte global de títols, amb un catàleg “viu” que ja s’ha disparat fins als 452.949 títols, gairebé quatre vegades més que a inicis de segle (121.896).
Aquest creixement s’ha accelerat especialment en els darrers anys, fet que el sector atribueix a la normalització del format digital, que es compatibilitza com una obra diferenciada respecte de la seva versió impresa. Si històricament el catàleg augmentava uns 14.000 títols anuals, entre el 2021 i el 2024 la mitjana s’ha enfilat fins als 25.000.
Menys exemplars per títol
Tot i l’augment total de la publicació de títols, les editorials redueixen el nombre d’exemplars per tirada. De fet, tot i augmentar els beneficis econòmics, el 2024 es van imprimir 114 milions d’exemplars, 3.960 exemplars de mitjana per llibre, un milió menys que l’any anterior.
En aquesta línia, des de la pandèmia, la mitjana s’ha estabilitzat al voltant d’aquesta xifra, molt lluny dels més de 5.700 exemplars per títol que es registraven abans de la crisi del 2008. Amb tot, el sector matisa que aquesta dada pot resultar enganyosa, ja que està condicionada per les grans tirades de best-sellers, que distorsionen la mitjana real de la majoria de les publicacions.
Les llibreries independents, peça clau
Les llibreries independents es mantenen com el principal canal de venda, amb uns 609 milions d’euros facturats, un 36,1% del total. Les cadenes, amb el 21%, són el segon punt de venda, mentre que la compra en línia i de llibres electrònics representen al voltant del 6%.
Tot i liderar el nombre absolut de llibreries a l’estat espanyol, Catalunya presenta una densitat baixa en relació amb la població, amb poc més de cinc establiments per cada 100.000 habitants. Aquesta xifra, però, no inclou els punts de venda de grans cadenes, molt presents arreu del territori.