«Sant Jordi ens fa millors»: el lema d'una Diada que recupera la xocolatada al Pati dels Tarongers

"Sant Jordi ens fa millors" serà el lema de la Diada d’enguany, en què el Govern recuperarà la tradicional xocolatada al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, que no es fa des del 2011. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha reivindicat Sant Jordi com “un dels dies més importants de la cultura catalana” i com una festa que “inclou tothom, vingui d’on vingui”, i l’ha defensat com una expressió del “model de convivència” català davant “discursos simplistes” que volen “enfrontar” i “dividir”. El Govern ha programat també portes obertes al Palau i activitats arreu de Catalunya, a Madrid i a les delegacions exteriors.
El Govern celebrarà Sant Jordi amb una programació extensa d’actes institucionals, literaris i culturals arreu de Catalunya i també a l’exterior, amb el Palau de la Generalitat com a epicentre de la jornada del 23 d’abril. El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà una declaració institucional i el Palau tornarà a obrir les portes a la ciutadania, a més d’acollir la missa de Sant Jordi presidida per l'abat de Montserrat, Manel Gasch, les audicions de carilló a les dotze del migdia i a les sis de la tarda, i les tradicionals parades d’entitats socials.
En la roda de premsa de presentació, la consellera de Cultura ha remarcat que Sant Jordi és “una festa feta, compartida i viscuda per cadascun dels catalans i les catalanes” i ha subratllat que la Generalitat s’hi suma en una celebració impulsada sobretot pel sector del llibre. Hernández també ha situat la cultura en “la primera línia del combat dels discursos de l’odi” i ha remarcat el paper que juga en el foment del pensament crític.
Com a novetat principal al Palau, la consellera ha destacat la recuperació de la recepció al Pati dels Tarongers amb la tradicional xocolatada de Sant Jordi, després que l’any passat s’hagués d’anul·lar a darrera hora per la mort del papa Francesc. Segons ha explicat, la trobada vol acostar editors, llibreters, escriptors i la resta d’agents de la cadena del llibre a la societat civil. Hernández també ha anunciat que el 14 d’abril el Govern aprovarà el decret de les Creus de Sant Jordi 2026 i que l’acte de lliurament se celebrarà el 21 d’abril al vespre al MNAC.
La programació arribarà també a Madrid, on la delegació estrenarà la nova seu amb una jornada de portes obertes, i a nombroses ciutats de l’exterior. Hernández ha destacat especialment la projecció internacional de la literatura catalana i ha posat com a exemple les activitats previstes a Berlín, a més del bon moment del sector després de la participació de Barcelona a la Fira del Llibre de Guadalajara.
La directora general de Difusió, Bet Valls, ha detallat la imatge de la campanya institucional d’enguany. Segons ha explicat, sota el concepte "Sant Jordi ens fa millors", la proposta reinterpreta la iconografia clàssica de la llegenda i converteix el drac en un personatge que “ja no menja persones” ni “treu foc pels queixals”, sinó que “devora llibres” i “treu roses”. La campanya és obra de la il·lustradora Cristina Daura.