La plataforma Sant Jordi per la Llengua ha convocat, per segon any consecutiu, una manifestació coincidint amb la diada del 23 d'abril per a denunciar el retrocés del català i l'augment de les discriminacions lingüístiques. Núria Alcaraz i Adrià Font, coportaveus de St. Jordi per la Llengua, ho han anunciat aquest dilluns en una roda de premsa convocada al Parc Industrial de Barcelona.
A diferència de l’any passat, que es van convocar dues concentracions a Barcelona i Girona, la plataforma convocant ha decidit descentralitzar la protesta. Enguany, Sant Jordi per la Llengua, sota el lema “Aquest Sant Jordi: rosa, llibre i mani”, ha convocat fins a sis concentracions arreu del territori. La de Barcelona començarà a les 19 hores a plaça Universitat i arribarà fins al mercat del Born. Paral·lelament, a la mateixa hora, també es convoquen manifestacions a Reus, Tortosa i Manresa. A Igualada, la protesta començarà a les 19:30 hores.
Alcaraz ha denunciat que el català es troba en un moment "molt crític" i ha denunciat un augment de la catalanofòbia, així com que l'estat espanyol "vol esborrar la nació catalana". La coportaveu de la plataforma organitzant ha instat als catalanoparlants a mantenir el català sense "autoodi ni acomplexament", a més de enaltir Sant Jordi com una diada reivindicativa en defensa de la llengua que ha de fer front a la "folklorització turística" de la jornada.
Sant Jordi per la Llengua també ha instat a la Generalitat, els Ajuntaments i les administracions públiques a treballar per mantenir i promoure l'ús del català, en àmbits socials i administratius. A la convocatòria de les concentracions s'hi han adherit plataformes com l'ANC, el Correllengua agermanat, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN) o el Jovent Republicà, entre d'altres.
Hi haurà actualització.