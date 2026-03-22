Plataforma per la Llengua reclama l'etiquetatge en català d'Aneto: «No ha entès l'arrelament»

L'empresa d'alimentació Aneto Natural, amb seu a Artés, al Bages, s'ha convertit aquest matí en el centre d'una polèmica lingüística transformada en una denúncia publica. Diversos punts al voltant de les instal·lacions de la companyia han aparegut amb pintades i adhesius reivindicatius on es reclama l'ús del català en els seus productes.
L'acció ha estat ràpidament difosa per Plataforma per la Llengua, que ha aprofitat per obrir un fil d'X de denúncia sobre la política d'etiquetatge de l'empresa.
"Més de deu anys sense arrelament lingüístic"
Des de l'entitat de defensa de la llengua s'ha estat especialment crític amb la trajectòria de l'empresa. Segons Plataforma per la Llengua, Aneto és una marca consolidada que, malgrat el seu "arrelament comercial", no ha demostrat un compromís paral·lel amb la llengua del territori on opera. "Els veïns d'Artés i els consumidors cada cop n'estem més tips", ha assegurat l'organització, que exigeix que el català recuperi el seu lloc en l'àmbit comercial.
En aquesta mateixa línia s'ha expressat el filòleg i corrector català Jordi Badia i Pujol, qui ha subratllat la contradicció que suposa que una empresa del Bages ho faci "tot en castellà". Per altra banda, l'usuari Miquel Bad ha reforçat la idea que l'ús de la llengua catalana és "essencial" si es vol respectar la qualitat del país on una marca està arrelada.
Així doncs, amb la denúncia d'aquest fets, Plataforma per la Llengua també s'ofereix com ajudant i assessor per acompanyar Aneto per una inclusió efectiva del català en tots els àmbits.