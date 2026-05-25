La investigació judicial sobre la mort d’Isak Andic continua avançant i la policia situa el focus sobre Jonathan Andic, però el fill gran de l’empresari encara manté, almenys de moment, el "suport indestructible" del seu entorn familiar. Segons ha explicat la periodista Mayka Navarro a Catalunya Ràdio, la família continua fent pinya amb Jonathan Andic malgrat el gir que ha fet la causa judicial després de la seva detenció i investigació per homicidi.
Alhora, Mango, empresa impulsada i dirigida per Isak Andic, pateix una de les crisis reputacionals més delicades de la seva història recent, just quan la companyia viu el millor moment econòmic i comercial de la seva trajectòria. Segons la informació publicada pel Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), Mango ha impulsat una profunda reorganització dels seus poders interns i dels sistemes de firma dins de la companyia, canvis que es van aprovar el 18 de maig, només un dia abans de la detenció de Jonathan Andic.
Formalment, l’empresa presenta aquests moviments com una reorganització tècnica habitual en grans multinacionals, però el moment escollit i el context judicial han disparat totes les lectures internes i externes sobre la governança de la firma. La reforma afecta especialment les àrees financera, fiscal i jurídica del grup, entre els noms que guanyen pes hi apareix la directora financera de Mango, Margarita Salvans, membre del consell d’administració i una de les figures executives amb més influència creixent dins la companyia.
Diversificar el poder
Un dels punts més rellevants dels canvis és l’augment de les anomenades signatures mancomunades, és a dir, operacions que requereixen l’autorització conjunta de diversos directius. Aquest model redueix la capacitat d’actuació individual i reforça els mecanismes interns de supervisió i control que, a la pràctica, intenta blindar l'estructura de la companyia davant qualsevol impacte derivat de la investigació judicial. Tot plegat arriba en un moment especialment sensible, perquè Jonathan Andic continua mantenint el càrrec de vicepresident del consell d’administració i continua sent copropietari del grup juntament amb les seves germanes.
La família dona suport incondicional a Jonathan Andic
Malgrat la dimensió del cas, Mayka Navarro ha explicat a Catalunya Ràdio que el nucli familiar continua tancant files amb Jonathan Andic. La periodista apunta que, dins de l’entorn més proper de la família, es manté la convicció que el relat defensat pel fill d’Isak Andic acabarà imposant-se judicialment, tot i que els Mossos d’Esquadra consideren que hi ha prou indicis per investigar al fill per homicidi.
Una empresa en expansió enmig de la crisi
Mentre la investigació avança, Mango intenta separar el negoci de la tempesta judicial, de fet, la companyia es troba immersa en una etapa de creixement internacional accelerat i manté l’objectiu d’arribar als 4.000 milions d’euros de facturació aquest exercici. De moment, la crisi no ha afectat els resultats econòmics del grup, ja que Mango va tancar el 2025 amb xifres rècord, fregant els 3.800 milions d’euros de vendes i 242 milions de beneficis.
Durant els últims mesos, a més, l’empresa també ha accelerat diversos canvis estructurals que Isak Andic ja havia començat a preparar abans de morir. La companyia ha canviat la seva denominació social, ha passat de societat limitada a societat anònima i ha reforçat el consell d’administració amb sis membres independents.