Imputen l’excap de la Policia Nacional a Lleida per les presumptes investigacions irregulars contra Podem

L’Audiència Nacional ha citat com a investigat l’excomissari de la Policia Nacional José Manuel García-Catalán, que fins a la seva jubilació va ocupar la direcció de la comissaria de Lleida, en el marc de la causa que investiga la presumpta utilització de recursos policials per elaborar informes contra Podem sense control judicial durant els anys en què el Partit Popular era al Govern espanyol.
El magistrat Santiago Pedraz ha acordat la seva imputació després d’acceptar parcialment un recurs presentat per l’exvicepresident del Govern espanyol Pablo Iglesias, personat com a acusació en el procediment. La decisió també afecta una funcionària policial, que igualment haurà de comparèixer davant del jutge el pròxim 25 de juny.
La investigació pretén aclarir si diferents comandaments policials van participar en actuacions dirigides a obtenir informació comprometedora sobre dirigents de Podem entre els anys 2015 i 2016, en el que s’ha conegut com una de les derivades de l’anomenada “policia patriòtica”.
García-Catalán havia estat responsable de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) abans de ser destinat a Lleida, on va exercir com a màxim responsable de la Policia Nacional fins al passat mes de febrer, quan es va jubilar després de dècades de trajectòria al cos.
Pedraz rectifica la seva decisió inicial
La citació dels dos agents arriba després que el jutge reconsiderés la seva negativa inicial a ampliar la querella. La Fiscalia es va mostrar favorable a continuar investigant el possible paper dels policies en les maniobres que s’estan analitzant, fet que finalment ha portat el magistrat a acordar la seva declaració com a investigats.
La causa també manté sota investigació altres antics alts càrrecs del Ministeri de l’Interior, entre els quals destaca l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
Pino vincula el cas Kitchen amb la direcció policial
Precisament aquest dimarts, Eugenio Pino va declarar davant l’Audiència Nacional en el judici pel cas Kitchen, una presumpta operació clandestina impulsada per obtenir informació de l’extresorer del PP Luis Bárcenas.
Durant la seva compareixença, Pino va assegurar que les actuacions desenvolupades per localitzar documentació i diners vinculats a Bárcenas formaven part d’una operació d’intel·ligència coneguda pels màxims responsables policials de l’època. Segons la seva versió, l’aleshores director general de la Policia, Ignacio Cosidó, estava informat de les actuacions que s’estaven duent a terme.
La Fiscalia atribueix a Pino un paper rellevant en aquella presumpta trama parapolicial i reclama per a ell una pena de 15 anys de presó.