María Pilar Callejero, primera comissària en cap de la Policia Nacional a Lleida

María Pilar Callejero ha pres possessió aquest dimecres com a nova comissària en cap provincial de la Policia Nacional a Lleida, la primera dona a ocupar el càrrec. D'aquesta manera, Callejero relleva el comissari Antonio Royo, el qual va ser destituït a mitjans de desembre --una setmana després de ser nomenat-- després que transcendís que l'any 2003 va ser condemnat per assetjament sexual a una subordinada a Guipúscoa. Durant l'acte a la subdelegació, el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez, ha destacat el fet que tres de les quatre comissàries provincials de Catalunya siguin dones. \r\n\r\nLa nova comissària ha jurat el càrrec a la subdelegació davant més d'un centenar d'assistents, entre els quals policies i representants institucionals i de la resta de cossos policials. Callejero ha rebut el bastó de comandament de mans del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, el qual ha agraït als representants polítics lleidatans "la seva esportivitat per la demora en el nomenament", que ha atribuït a "aspectes administratius que han fet que s'hagi allargat una mica en el temps".\r\n\r\nMés enllà de reconèixer el retard en l'elecció d'una nova comissària, durant l'acte no s'ha fet cap menció a la polèmica pel nomenament i posterior destitució del comissari Antonio Royo, a qui el Ministeri de l'Interior va apartar de forma fulminant després que transcendís que el 2003 havia estat condemnat per l'Audiència de Guipúscoa per assetjament sexual a una subordinada quan dirigia un grup d'antiavalots al País Basc.