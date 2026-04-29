29 de abril de 2026

María Pilar Callejero, primera comissària en cap de la Policia Nacional a Lleida

Substitueix Antonio Royo, condemnat per assetjament sexual l'any 2003

  María Pilar Callejero

Publicat el 29 d'abril de 2026 a les 15:44

María Pilar Callejero ha pres possessió aquest dimecres com a nova comissària en cap provincial de la Policia Nacional a Lleida, la primera dona a ocupar el càrrec. D'aquesta manera, Callejero relleva el comissari Antonio Royo, el qual va ser destituït a mitjans de desembre --una setmana després de ser nomenat-- després que transcendís que l'any 2003 va ser condemnat per assetjament sexual a una subordinada a Guipúscoa. Durant l'acte a la subdelegació, el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez, ha destacat el fet que tres de les quatre comissàries provincials de Catalunya siguin dones. 

La nova comissària ha jurat el càrrec a la subdelegació davant més d'un centenar d'assistents, entre els quals policies i representants institucionals i de la resta de cossos policials. Callejero ha rebut el bastó de comandament de mans del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez, el qual ha agraït als representants polítics lleidatans "la seva esportivitat per la demora en el nomenament", que ha atribuït a "aspectes administratius que han fet que s'hagi allargat una mica en el temps".

Més enllà de reconèixer el retard en l'elecció d'una nova comissària, durant l'acte no s'ha fet cap menció a la polèmica pel nomenament i posterior destitució del comissari Antonio Royo, a qui el Ministeri de l'Interior va apartar de forma fulminant després que transcendís que el 2003 havia estat condemnat per l'Audiència de Guipúscoa per assetjament sexual a una subordinada quan dirigia un grup d'antiavalots al País Basc. 

 

