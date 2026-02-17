Dimiteix el director de la Policia Nacional després de ser acusat d'un delicte d'agressió sexual

El director adjunt operatiu de la Policia Nacional, el comissari principal José Ángel González, ha dimitit del seu càrrec després que una dona -també membre de la Policia Nacional- hagi presentat una querella en contra d'ell per un presumpte delicte d'agressió sexual. El Jutjat de Violència sobre la Dona Número 8 de Madrid ha citat González a declarar. En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge acorda sentir en declaració González "en qualitat de querellat". A més, assenyala la declaració de la suposada víctima per al pròxim 17 de març a les 10.30 hores.
El magistrat apunta que els fets que resulten de la querella "fan presumir la possible existència de delictes d'agressions sexuals la instrucció dels quals correspon a aquest òrgan judicial". A la querella, , l'advocat de la víctima apunta a la suposada comissió de delictes d'agressió sexual, coaccions, lesions psíquiques i malversacions de cabals públics amb l'agreujant d'abús de superioritat.
La querellant, integrant de la Policia Nacional, va mantenir "en el passat una relació d'afectivitat" amb González, una relació que "va estar caracteritzada des del seu inici per una asimetria de poder institucional manifesta" atesa la seva posició al cos.
"Aquesta situació de subordinació institucional va ser sistemàticament instrumentalitzada pel querellat per generar i mantenir una dinàmica relacional de control, dominació i submissió psicològica sobre la víctima, que en múltiples ocasions va manifestar la seva voluntat inequívoca de finalitzar la relació, i es va impedir per materialitzar efectivament aquesta decisió", assenyala.
La relació, segons l'escrit, va finalitzar "per decisió unilateral" de la víctima, una "circumstància" que González "no va acceptar", iniciant "a partir de llavors una conducta obsessiva d'assetjament i contacte no desitjat que va culminar amb els fets denunciats".