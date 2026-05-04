Tres joves detinguts per una baralla a la festa major de la UdL

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada de divendres tres joves, un d’ells menors d’edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Cappont de Lleida, durant la festa major de la Universitat de Lleida (UdL).\r\n\r\nSegons Segre i han confirmat fonts municipals, els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d’una baralla, i després d’identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.\r\n\r\n \r\n