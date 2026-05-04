04 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Tres joves detinguts per una baralla a la festa major de la UdL

Un dels arrestats és menor d’edat

  • Imatge d'un policia de la urbana -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de maig de 2026 a les 11:06
Actualitzat el 04 de maig de 2026 a les 11:07

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada de divendres tres joves, un d’ells menors d’edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Cappont de Lleida, durant la festa major de la Universitat de Lleida (UdL).

Segons Segre i han confirmat fonts municipals, els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d’una baralla, i després d’identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.

 

Et pot interessar