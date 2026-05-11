11 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Detinguts tres homes i desmantellen una plantació de marihuana en una nau a Torrefarrera

Es van intervenir 61 plantes amb cabdells, 921 en assecatge i material per al cultiu

  • Imatge de la plantació de més de 1.500 plantes de marihuana en una nau industrial de Tortosa

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de maig de 2026 a les 15:32

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat a Lleida tres homes, de 51, 42 i 19 anys, com a suposats responsables d’una plantació de marihuana en una nau a Torrefarrera (Segrià). Les detencions són el resultat d’una investigació, oberta a l’abril, després de tenir indicis de l’existència de la plantació amagada en una nau del polígon.

Aquesta nau que teòricament s’usava com a magatzem agrícola contenia en un altell 61 plantes carregades de cabdells en avançat estat de creixement, 921 plantes més en procés d’assecament, 11 làmpades LED, una caixa extractora d’aire i nombrosos productes fitosanitaris per afavorir el cultiu, entre altres materials.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Lleida va fer diversos dispositius de vigilància a la nau que van permetre constatar que en sortia una lleugera olor de marihuana i se sentia un soroll constant d’un motor de ventilació.

Els Mossos van identificar al propietari de la nau, al qual se’l va veure entrar diverses vegades al magatzem i estar uns breus minuts per sortir després de, suposadament, fer tasques de manteniment de la plantació. En el transcurs de l’entrada a la nau dimarts passat es van detenir tres homes, encarregats del manteniment i posterior comercialització de la marihuana. Van passar dijous a disposició judicial.

 

Et pot interessar