Multa de 5.400 euros per a la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 a Alfés

L'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora responsable de l'accident que va provocar la mort de tres motoristes a la carretera C-12, a l'altura d'Alfés (Segrià), el 22 de setembre de 2022. La sentència considera que la dona va cometre tres delictes d'homicidi per imprudència menys greu després de perdre el control del vehicle mentre conduïa amb un cafè a la mà.
Segons la resolució judicial, avançada pel diari Segre i consultada per l'ACN, la conductora s'havia aturat poc abans en una benzinera per comprar un cafè. El tribunal conclou que, mentre circulava per un tram recte, amb bona visibilitat i un carril per sentit, no va prestar prou atenció a la conducció perquè sostenia el got de cafè amb la mà dreta, fet que va provocar que el vehicle es desviés progressivament de la trajectòria.
Va envair el carril contrari després de topar amb el voral
La sentència assenyala que el cotxe es va anar desplaçant cap a la dreta fins a tocar el voral de la carretera. En aquell moment, la conductora va efectuar un gir brusc cap a l'esquerra, va envair completament el carril contrari i va impactar contra dues motocicletes que circulaven correctament en sentit oposat.
Com a conseqüència de la col·lisió, van morir tres persones: un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 anys i una veïna de Logronyo de 44 anys. Malgrat la gravetat de les conseqüències, l'Audiència considera que els fets no poden ser qualificats com una imprudència greu, sinó com una imprudència menys greu, motiu pel qual imposa una pena econòmica i no una condemna de presó.
Fiscalia i familiars recorren la sentència
La decisió judicial no ha satisfet ni la Fiscalia ni una de les acusacions particulars, que representen familiars de les víctimes. Totes dues parts han presentat recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè consideren que la conducta de la conductora encaixa clarament en una imprudència greu.
En el judici, la Fiscalia havia sol·licitat una pena de sis anys de presó, mentre que una de les acusacions particulars elevava la petició fins als nou anys.
Els recurrents argumenten que la sentència minimitza la negligència comesa. Recorden que la investigació dels Mossos d'Esquadra va concloure que el vehicle va recórrer una distància considerable desviant-se de forma progressiva sense que la conductora reaccionés en cap moment. També destaquen que no es va detectar cap maniobra de frenada abans de l'impacte i que les condicions de circulació eren completament favorables.
"La pena per matar tres persones surt massa barata"
L'advocat de la família d'una de les víctimes, Xavier Prats, ha expressat la seva decepció amb la resolució judicial. En declaracions a l'ACN, ha assegurat que "la pena per matar tres persones surt massa barata" i ha recordat que els informes policials consideraven que la conducta de la conductora constituïa una imprudència greu i una maniobra "totalment temerària".
El lletrat confia que el TSJC revisi el cas i modifiqui la qualificació jurídica dels fets. A banda de la multa econòmica, l'Audiència de Lleida ha imposat a la condemnada la retirada del permís de conduir durant 18 mesos. La sentència també estableix que haurà d'abonar més de 326.000 euros en concepte d'indemnitzacions als familiars de les tres víctimes mortals de l'accident.