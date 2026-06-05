Quim Mandado porta la nova gira «Obrint camí» a Lleida en l’únic concert previst a Ponent

Després de tancar al gener la celebració dels seus més de quaranta anys damunt dels escenaris amb un multitudinari concert a la sala La Mirona de Salt davant d’un miler de persones, Quim Mandado inicia una nova etapa musical amb la gira "Obrint camí", que farà parada a Lleida el pròxim dissabte 13 de juny. El concert tindrà lloc al Cafè del Teatre i serà l’única actuació prevista a les comarques de Ponent durant aquest any.
L’artista empordanès, considerat una de les veus més emblemàtiques del rock català, enceta aquesta nova aventura després de prop de 45 anys de trajectòria musical. Ho fa apostant per una renovació del projecte, tant en el so com en el repertori, i amb un paper destacat per a la nova generació de músics que l’acompanya.
Una banda que uneix experiència i relleu generacional
La nova formació està integrada pels seus fills, Ferran Mandado, a la guitarra, i Guillem Mandado, a la bateria, que aporten una visió més actual i influències més properes al metall contemporani. Completa la banda el guitarrista Joan Cardoner, músic habitual dels projectes de Mandado.
La combinació entre l’experiència dels veterans i la força de les noves generacions dona forma a un espectacle que busca mantenir l’essència del rock dur en català mentre incorpora nous matisos sonors. El resultat és una proposta més contundent i actualitzada, sense perdre la identitat que ha caracteritzat la trajectòria de Mandado durant dècades.
Un repertori renovat amb grans clàssics
"Obrint camí" presentarà un repertori notablement diferent respecte a l’anterior gira. Segons avança la banda, aproximadament un 70% de les cançons seran noves respecte als darrers directes, amb la recuperació de temes històrics de Sangtraït i Guardians que feia molts anys que no sonaven en directe.
Tot i això, no hi faltaran alguns dels himnes més coneguts de la seva carrera. El públic podrà tornar a escoltar peces emblemàtiques com El vol de l’home ocell, Els senyors de les pedres, Somnis entre boires, Sang en el fang, Les creus vermelles, Lliures com l’alè del vent o Presoner dels errors, cançons que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions de seguidors del rock català. A més, el concert inclourà composicions de nova creació que mostren el camí musical que la banda vol explorar en aquesta nova etapa.
Més de quatre dècades de rock en català
Quim Mandado és una de les figures més influents del rock català gràcies a la seva trajectòria al capdavant de Sangtraït, una de les formacions més destacades de l’anomenat rock català dels anys vuitanta i noranta. Posteriorment, va continuar la seva carrera amb projectes com Guardians, mantenint-se com una referència per a diverses generacions de músics i aficionats.
La gira "Obrint camí" vol ser precisament això: un pont entre el llegat construït durant més de quatre dècades i les noves sonoritats que aporten els músics més joves de la banda. Les entrades anticipades es poden adquirir a través de la plataforma Codetickets. L’organització també ha habilitat una tarifa especial de 10 euros per als menors de 16 anys, amb l’objectiu de facilitar l’assistència de famílies i acostar el rock català a les noves generacions.