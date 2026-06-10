FiraTàrrega 2026 reunirà 57 espectacles i reivindicarà el teatre com a espai de trobada

La 46a edició de FiraTàrrega, que se celebrarà del 10 al 13 de setembre, programarà 57 espectacles de companyies consolidades i talents emergents procedents de Catalunya, l'Estat i diversos països internacionals. El certamen comptarà amb la participació de 56 companyies, de les quals 33 s’estrenen a la programació de la fira, una aposta clara per la renovació artística que representa el 59% del total.
La directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, ha explicat que davant un context mundial marcat per la incertesa i les males notícies, la fira vol reivindicar enguany el valor de “celebrar”, recuperant l’esperit festiu i comunitari amb què va néixer el certamen.
La inauguració anirà a càrrec de la companyia catalana Kamchàtka, que presentarà ‘Incontinuo’, una producció de gran format que comptarà amb la participació d’una vuitantena de persones migrants residents a Tàrrega. Del total d’espectacles programats, 20 seran estrenes absolutes, el que representa el 35% de la programació, mentre que 4 seran estrenes a l’Estat espanyol.
Pel que fa a la procedència de les companyies, un 55% són catalanes, entre les quals destaquen vuit companyies lleidatanes, un 25% provenen de la resta de l’Estat i un 20% són internacionals. Les 11 companyies internacionals participants arribaran des d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França, Irlanda, Països Baixos, Regne Unit i Tunísia, i presentaran propostes centrades principalment en les arts de carrer i l’espai públic.
FiraTàrrega reforça la seva dimensió professional
Més enllà dels espectacles, FiraTàrrega manté el seu paper com a gran mercat de les arts escèniques. Durant els quatre dies del certamen es preveu l’assistència de fins a 1.200 professionals del sector procedents d’arreu del món.
La Llotja Professional es convertirà en el centre neuràlgic de trobada entre programadors, artistes, productors i distribuïdors, que podran establir contactes, comprar i vendre espectacles i conèixer de primera mà les noves tendències del sector.
En aquest espai hi haurà 48 expositors, dels quals 28 seran de Catalunya, 13 de la resta de l’Estat i 7 delegacions internacionals.
‘Celebrem’, el fil conductor de l’edició
El concepte ‘Celebrem’ serà el gran eix temàtic de FiraTàrrega 2026. Segons Anna Giribet, la fira vol reivindicar l’espai públic com un lloc de convivència, expressió i participació col·lectiva. L’objectiu és convertir la ciutat en un gran escenari de festa, trobada i reflexió, però també en una plataforma perquè els espectacles puguin tenir recorregut més enllà de Tàrrega.
En aquesta línia, la nova directora executiva, Abigail Ballester, ha destacat que el certamen reforça la seva vocació de mercat cultural amb una programació pensada tant per als municipis petits com per als grans festivals internacionals.
Cinc grans blocs temàtics
La programació s’ha estructurat en cinc grans blocs que desenvolupen diferents mirades sobre el concepte de celebració.
Celebració i comunitat
Aquest apartat inclou propostes com ‘Aquí’, de la companyia Llum de Fideu, una peça que reflexiona sobre el pas del temps i la dimensió humana dins l’univers. L’espectacle combina teatre i cinema, ja que durant el dia es rodarà una pel·lícula que es projectarà aquella mateixa nit. També destaca ‘Laralaila’, de la companyia cerverina Sound de Secà, una proposta intergeneracional que fusiona música tradicional amb sons electrònics. Al Teatre Ateneu, la companyia Vero Cendoia presentarà ‘Una brillant imperfecció (o mort d’un pianista)’, una peça inclusiva de dansa-teatre que aborda la discapacitat des d’una perspectiva innovadora.
Aquest segon bloc inclou espectacles que reflexionen sobre la realitat contemporània. Entre ells destaca la peça inaugural ‘Incontinuo’, de Kamchàtka, que transformarà l’Hort del Barceloní en una experiència immersiva sobre les migracions, l’exili i la recerca d’un nou lloc on viure. Les propostes més desenfadades arribaran de la mà de companyies com Trasla2, que estrenarà ‘Securitas Service’, una sàtira política protagonitzada per dos agents de seguretat.
També hi debutarà la companyia cerverina Urko Mschinen amb ‘Vol.1’, el seu primer espectacle. D’altra banda, la companyia lleidatana Penqui Productions convertirà l’església de la Mercè en una instal·lació artística amb ‘Entre la pell i la màscara’, creada en col·laboració amb un artista irlandès. El públic familiar tindrà un espai destacat amb espectacles com ‘El viatge de la Lua’, d’Alba Sarraute; ‘Nuestro refugio galáctico’, d’Azkona Toloza; i ‘INUIT’, de Festuc Teatre, una experiència immersiva que permetrà al públic endinsar-se en l’interior d’un iglú. El cinquè bloc correspon a la xarxa IN SITU FOCUS #1, dedicada a la promoció de nous talents europeus de les arts de carrer, amb set propostes que combinen diferents disciplines, formats i llenguatges escènics.
Un pressupost d’1,2 milions d’euros
FiraTàrrega comptarà enguany amb un pressupost de 1,2 milions d’euros, finançat principalment pel Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Tàrrega.
L’organització treballa per incrementar el nombre de patrocinadors i mecenes amb l’objectiu d’assolir un major equilibri entre les diferents fonts de finançament i reforçar la sostenibilitat econòmica del certamen.