Onze dotacions dels Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Alguaire

Els Bombers de la Generalitat han activat aquest dimarts, a les 16.15 hores, un total d'11 dotacions per extingir un incendi declarat en una zona de vegetació agrícola al terme municipal d'Alguaire (Segrià).\r\n\r\nEntre els efectius desplaçats hi ha una dotació aèria del Mitjà Aeri dels Bombers (MAER), que dona suport a les tasques d'extinció des de l'aire per intentar contenir l'avanç de les flames.\r\n\r\nEls equips d'emergència treballen intensament per controlar el foc i evitar que es propagui a zones properes. De moment, no s'ha informat de persones afectades ni de danys en habitatges.\r\n\r\nLes causes de l'incendi encara es desconeixen i les tasques d'extinció continuen obertes mentre els Bombers segueixen treballant sobre el terreny.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nMapa: consulta en directe tots els incendis forestals a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\n \r\n