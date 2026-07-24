L'agenda del cap de setmana a Lleida: 25 i 26 de juliol

Tàreggae Festival (Tàrrega)
El Tàreggae Festival converteix Tàrrega en la capital del reggae durant el cap de setmana del 24 al 26 de juliol. La cita reuneix artistes, sound systems i aficionats d'arreu en un ambient festiu i familiar. El programa inclou concerts, sessions de dub, activitats paral·leles i espais de convivència. El festival és un referent del gènere a Catalunya i destaca per la qualitat de la seva programació. A més de la música, ofereix una experiència cultural i social oberta a tots els públics. Durant aquests dies, la ciutat s'omple de visitants i d'activitat als carrers. Una proposta ideal per gaudir de la música en directe i de l'ambient d'estiu a les Terres de Lleida.
Dansàneu (Valls d'Àneu)
El Festival Dansàneu és una de les cites culturals més prestigioses del Pirineu català. Durant diversos dies, pobles de les Valls d'Àneu acullen espectacles de dansa, música, teatre i patrimoni. El festival combina artistes reconeguts amb noves propostes creatives en escenaris naturals i històrics. Cada actuació ofereix una experiència única gràcies a l'entorn privilegiat on se celebra. El certamen també promou activitats participatives i familiars. Dansàneu s'ha consolidat com un esdeveniment de referència dins del calendari cultural català. És una excel·lent oportunitat per descobrir el Pallars Sobirà a través de la cultura.
Trobada amb els Acordionistes del Pirineu (Arsèguel)
La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu és el festival d'acordió diatònic més emblemàtic de Catalunya. Arsèguel es converteix cada estiu en el punt de trobada de músics procedents de diversos països. Els concerts, cercaviles i actuacions omplen els carrers d'un ambient tradicional i festiu. El festival contribueix a preservar i difondre la música popular dels Pirineus. També inclou activitats culturals i espais de trobada entre intèrprets i públic. La seva trajectòria l'ha convertit en una cita imprescindible per als amants del folk. Una proposta que uneix patrimoni, música i paisatge.
Tiurana Embruixada (Tiurana)
Tiurana Embruixada transforma aquest petit municipi de la Noguera en un escenari ple de màgia i llegendes. Durant el cap de setmana s'hi organitzen recreacions històriques, espectacles de carrer, mercats artesanals i activitats familiars. Els visitants poden passejar per espais tematitzats inspirats en mites i històries populars. L'esdeveniment ofereix una experiència immersiva que combina cultura, patrimoni i entreteniment. També hi participen artesans, artistes i entitats locals. L'ambient nocturn i la decoració especial fan encara més atractiva la visita. És una de les propostes més originals de l'estiu a les Terres de Lleida.
Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)
El Festival de Música Antiga dels Pirineus, conegut com a FeMAP, porta concerts de gran qualitat a diferents municipis del Pirineu lleidatà. La programació reuneix formacions especialitzades en música antiga i barroca en espais patrimonials singulars. Esglésies romàniques, claustres i monuments es converteixen en escenaris excepcionals. El festival ofereix una experiència que combina música, història i patrimoni. La qualitat artística dels intèrprets atrau públic de tot Catalunya. FeMAP contribueix també a donar valor al ric patrimoni cultural del territori. És una proposta ideal per gaudir d'una vetllada d'estiu en un entorn únic.