L'atur puja un 2,57% al setembre a la demarcació de Lleida

Les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu han sumat al setembre 424 nous, un 2,57% més respecte del mes anterior, i el nombre de persones que busquen feina se situa en 16.910. Si es compara amb el mateix període del 2025, a la demarcació hi ha un 8,53% més d'aturats.
El sector que ha registrat més nous aturats relatius és el de l'agricultura per la fi del gruix de la campanya agrària, que ha sumat 118 nous aturats, un 10,8% més respecte del mes anterior. Per contra, al sector serveis l'atur ha registrat una lleugera caiguda amb 24 aturats menys. Pel que fa al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la demarcació registra 225.435 persones, 5.200 menys respecte de l'agost. Tot i això, en el darrer any s'han creat 8.851 llocs de feina.
Pel que fa als 424 nous aturats, 284 persones (11,06%) formen part del col·lectiu que engloba persones sense ocupació anterior i que s'han apuntat a les llistes, seguits de 118 que suma l'agricultura, 29 la indústria (2,12%), i 17 la construcció (1,71%), mentre que al sector serveis el nombre d'aturats s'ha reduït en 24 persones (-0,23%).
Si es compara amb el mateix període de fa un any, a la demarcació hi ha 1.329 persones més que busquen feina, un 8,53%. De les 16.910 persones inscrites a les oficines d'ocupació, 9.704 són dones i 7.206 són homes.
En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha registrat una caiguda del 2,25% al setembre amb 225.435 afiliats, 5.200 menys que a l'agost. Tot i això, si es comparen les dades anuals, es pot veure que en el darrer any a la demarcació s'han creat 8.851 llocs de feina, un 4.09% més.