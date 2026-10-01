A judici el contenciós contra la llicència de la Paeria a la línia d'evacuació dels parcs solars d'Alcarràs

El jutjat contenciós administratiu de Lleida celebrarà dilluns la vista pel recurs de la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d’obres que la Paeria va concedir per a la línia d’evacuació del macroparc solar d’Alcarràs. L’entitat demana que el permís sigui declarat nul perquè considera que el traçat incompleix el planejament municipal de l’Horta de Lleida, que preveu que les línies elèctriques vagin soterrades o aprofitin corredors d’infraestructures existents. La línia ja està en servei i en alguns punts passa a uns deu metres dels habitatges.
La plataforma sosté que el consistori va canviar de criteri durant la tramitació del projecte. Segons la seva secretària, Pilar Sanvicén, els serveis municipals havien advertit el 2022 i el 2023 que el traçat no s’ajustava al planejament i havien plantejat soterrar-lo, especialment per reduir l’impacte sobre els habitatges i l’entorn del mirador de Rufea. Malgrat aquests informes, la Paeria va acabar concedint la llicència a finals del 2024. L’entitat defensa que el fet que la infraestructura ja estigui construïda no impedeix revisar-ne la legalitat.
El conflicte se centra especialment en un tram aeri d’1,8 quilòmetres a l’Horta de Lleida. La línia forma part d’un sistema d’evacuació d’uns 27 quilòmetres que connecta Alcarràs, Albatàrrec i Lleida. Segons el president de la plataforma, Adrià Drago, aproximadament el 60% del recorregut es va acabar soterrant arran de les al·legacions presentades, però el tram de l’Horta manté les torres i els cables aeris. L’entitat considera que s’haurien pogut aprofitar altres infraestructures existents, com el corredor ferroviari, per reduir l’impacte sobre l’espai agrícola.
A la vista hi estan citats setze tècnics vinculats a la Paeria, la Generalitat, l’empresa promotora i la mateixa plataforma. Lleida contra la MAT reclama que el procediment pugui comportar una modificació del traçat, tot i que la línia ja funciona. L’entitat assegura que no s’oposa al desplegament de les energies renovables, sinó al model d’implantació, i aposta per l’autoconsum, les comunitats energètiques i les instal·lacions en espais ja transformats. Representants d’ERC, el Comú de Lleida i el PP han participat aquest dijous en l’acció reivindicativa convocada per la plataforma davant de la Paeria.