Illa aprofita el nou parc fotovoltaic d'Alcarràs per reivindicar el Plater: «No tenim petroli, però sol i aire sí»

Salvador Illa ha aprofitat la visita al parc fotovoltaic d'Alcarràs, el més gran que hi ha a Catalunya, per apel·lar al "diàleg" i al "consens" sobre el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), tot reiterant la "determinació" de l'executiu per tirar-lo endavant. "El Govern prendrà les decisions que hagi de prendre. No es pot permetre aturar-se", ha dit aquest dissabte.
Illa ha reivindicat el parc fotovoltaic d'Alcarràs com a "exemple" de projecte verd de "consens", el mateix que ha dit que necessita el Plater. Davant les reticències dels municipis, el president de la Generalitat ha demanat tenir una "conversa pública assenyada i respectuosa", tot escoltant el criteri dels tècnics. "Serem capaços de fer-ho", ha confiat, tot reivindicant els objectius del Plater de multiplicar per tres la potència d'energies renovables el 2030 i per 12 el 2050.
Al seu torn, en el marc de la visita al parc fotovoltaic a Alcarràs en motiu de la posada en funcionament el primer semestre de l'any, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha apuntat que preveuen que a partir del 2027 es comencin a construir 100 MW més de potència instal·lada, que se sumaran als 300 MW ja fets. Amb tot, Illa ha admès l'impacte en el paisatge d'aquest tipus d'instal·lacions, com, ha dit, van tenir els envasaments en el seu moment. Tanmateix, ha subratllat que "es tracta de triar on es fan" i ha reivindicat que són "compatibles" amb l'agricultura.
Paneque ha defensat que el sol ha "d'ajudar a una transició (verda), que és del tot necessària". Davant el "neguits" dels pobles per la implantació de projectes de renovables, la consellera de Territori ha defensat que "val la pena l'entesa". "La tendència en renovables comença a canviar i es pot combinar ambició, escala i consens", ha insistit.
Els pròxims passos al parc fotovoltaic d'Alcarràs
Sobre el parc fotovoltaic a Alcarràs, Paneque ha dit que esperen que a partir del 2027 comenci la construcció de 100 MW més, que se sumen als 200 MW de Solaria i 100 MW d'Ignis que estan en funcionament des del primer semestre de l'any. També ha detallat que s'impulsarà "una nova perspectiva" l'any que ve per permetre l'emmagatzematge d'aquesta energia amb bateries.
El director Solaria a Catalunya, Lluís Valle, ha reivindicat que el parc suposa gairebé la meitat de la potència elèctrica fotovoltaica per a la venda a Catalunya. L'empresa ha fet una inversió de 105 milions d'euros en la instal·lació. "Queda molt camí per recórrer. Catalunya pot i ha de jugar un paper central en la transició energètica", ha assenyalat.
Finalment, l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, ha expressat el "compromís" del municipi amb l'energia verda. "Ens provoca un canvi de paisatge, però hem d'explicar a la gent que no va en contra de res. O depenem del petroli, de països amb règims de poder dubtosos, o de la nostra pròpia energia", ha afirmat Castany, que ha defensat que calen recursos per "minimitzar" l'impacte paisatgístic que impliquen els projectes.
Crítiques al projecte: "No és transició, és especulació"
Amb la visita d'Illa i Paneque al parc fotovoltaic d'Alcarràs, una quinzena de persones han protestat a les portes de la instal·lació. Convocats per Lleida contra la MAT, Plataforma l'Horta de Lleida i Pobles Vius, han denunciat que "no és una transició, és una especulació" i han portat pancartes com 'Alcarràs, pel·lícula de terror' i han denunciat un "fraccionament il·legal".