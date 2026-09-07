L’IRTA posa en marxa una planta experimental de biogàs a Constantí per reaprofitar les dejeccions ramaderes

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha posat en marxa a les instal·lacions de Mas Bové, a Constantí (Tarragonès), una planta experimental de biogàs que permetrà investigar com transformar les dejeccions ramaderes en energia i nous recursos per al sector primari. La instal·lació s’alimentarà de matèria orgànica procedent de granges de porcí i aviram de la zona i en transformarà els residus en biogàs, fertilitzant orgànic i aigua recuperada.
La planta és la primera d’aquestes característiques de l’Estat gestionada per un institut públic de recerca mentre dona servei a una granja. L’objectiu és experimentar amb tecnologies que permetin incrementar la producció de biogàs i millorar el tractament i reaprofitament de l’aigua, així com desenvolupar projectes pilot que serien més difícils d’aplicar en instal·lacions convencionals.
L’equipament tractarà més de 5.200 tones de matèria orgànica cada any i produirà uns 96.000 metres cúbics de biogàs anuals. Aquesta quantitat equival aproximadament a 58.000 litres de gasoil o al consum energètic anual d’unes 165 llars: "És una planta petita però escalable", ha destacat August Bonmatí, cap del programa de sostenibilitat en biosistemes de l’IRTA. L’institut preveu posar en marxa a finals de l’any vinent una segona planta experimental similar a les seves instal·lacions de Monells (Baix Empordà).
L’objectiu: 2 TWh de biogàs el 2030
La planta de Constantí forma part de l’estratègia del Govern per incrementar la producció de biogàs i impulsar la bioeconomia a Catalunya. L’executiu vol arribar a produir 2 TWh anuals de biogàs l’any 2030, una quantitat equivalent al consum energètic d’aproximadament el 7% de Catalunya i que permetria gestionar uns 4 milions de tones de dejeccions ramaderes.
L’estratègia també preveu potenciar la gestió del digestat per incrementar la producció pròpia de fertilitzants i reduir-ne les importacions. Es tracta d’un objectiu especialment rellevant després de l’augment del preu d’aquests productes arran de la guerra a Ucraïna. "Es tracta de fomentar l’ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu per afavorir empreses basades en la bioeconomia", ha assenyalat Altisent.
Per impulsar la construcció de plantes de caràcter industrial, el Govern va convocar el 2024 una línia d’ajuts de 46 milions d’euros, que va rebre propostes per valor de 61 milions. Enguany s’ha aprovat una nova convocatòria dotada amb 25 milions d’euros, que dona prioritat als projectes impulsats per associacions de ramaders. Les noves instal·lacions podran gestionar fins a 150.000 tones anuals de matèria orgànica, que haurà de procedir d’un radi màxim de 35 quilòmetres.