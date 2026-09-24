Sis anys de presó per matar l’home amb qui conviviva a Alcarràs

L’Audiència de Lleida ha condemnat a sis anys de presó la dona acusada de matar un home de 41 anys amb qui conviviva en un pis d’Alcarràs (Segrià) el juny de 2024. La processada ha reconegut els fets en una vista de conformitat, després que les parts arribessin a un acord que ha permès evitar la celebració d’un judici amb jurat popular.
La sentència aplica a l’acusada l’eximent incompleta d’alienació mental i estableix, com a mesura de seguretat, quatre anys de llibertat vigilada. Durant aquest període, haurà de seguir tractament mèdic ambulatori. A més, haurà d’indemnitzar els familiars de la víctima amb 385.000 euros.
En concret, la resolució fixa una indemnització de 115.000 euros per a l’esposa de la víctima, 100.000 euros per al fill, 20.000 euros per a cadascun dels sis germans i 50.000 euros per a la mare.
Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de set de la tarda del 20 de juny de 2024, quan els serveis d’emergències van rebre un avís per un possible suïcidi en un domicili de l’avinguda de Vallmanya d’Alcarràs. Quan els equips d’emergències van arribar a l’habitatge, van localitzar el cos de l’home sense vida i amb un cable lligat al coll.
Inicialment, els fets apuntaven a un possible suïcidi, però la investigació dels Mossos d’Esquadra va determinar que es tractava d’una mort violenta. Els agents van acabar detenint la dona que vivia al domicili com a presumpta autora d’un homicidi.
Segons la investigació, l’acusada havia llogat una habitació al pis de la víctima aproximadament dos mesos abans dels fets. Tots dos haurien mantingut una discussió abans de la mort de l’home. La dona hauria explicat posteriorment a un veí que havia matat l’home i també li hauria demanat amoníac, un fet que els investigadors van relacionar amb un possible intent de netejar l’escena.
El detonant de la discussió hauria estat un deute de 50 euros, segons la investigació policial. Durant les actuacions, l’acusada també va manifestar que la víctima l’havia violada anteriorment.
La dona va ingressar en presó provisional, comunicada i sense fiança després de declarar davant del jutjat de guàrdia de Lleida. Després de la vista de conformitat celebrada aquest dijous, la sentència ha esdevingut ferma.