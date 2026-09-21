Dos mesos esperant el tren: el robatori de coure desconnecta les Garrigues

A les andanes de Vinaixa no hi ha ningú. Ni a les de les Borges Blanques. No hi ha passatgers ni trens. Només les vies, les males herbes i unes estacions que fa setmanes que han deixat de tenir el moviment habitual. El robatori de cable de coure que va afectar la línia ferroviària entre les Borges Blanques i la Plana-Picamoixons manté interrompuda la circulació dels trens de l’R13 i l’R14 des de fa dos mesos.
Els trens porten 60 dies sense passar, i el problema encara no s’ha resolt mentre Adif, l'administració que gestiona la infraestructura ferroviària, assegura que encara no pot calendaritzar la solució. En aquesta línia, fonts de Renfe apunten a Nació que fins que l'organisme competent no resolgui els treballs de reparació no es podran fer les marxes exploradores prèvies a la represa del servei.
Per als municipis de les Garrigues travessats per aquestes dues línies, la interrupció ha alterat una connexió habitual amb Lleida, Tarragona i Barcelona i ha afectat desenes de ciutadans, que han hagut d’adaptar-se als nous serveis de mobilitat de Renfe. Aquestes alternatives es concreten en serveis d’autobús que cobreixen el viatge que no poden fer els trens, però els usuaris denuncien que tampoc no ofereix la regularitat que esperaven.
Júlia Camps, una usuària habitual de la línia, assegura a aquest diari que la situació és desesperant "perquè no es nota cap sensació de solució d'aquesta problemàtica". Des del passat 21 de juliol, quan es va produir el robatori, els viatgers "hem hagut de fer constants actes de fe, i ja n'estem molt cansats". Tan és així, que diverses persones han optat per agafar el vehicle propi: "Hi ha gent que va a la feina per no haver de suportar les incerteses dels autobusos, que tampoc són fiables", apunta Camps.
En aquesta tessitura s'expressa en aquest diari Josep Farran, alcalde de les Borges Blanques. El primer edil es mostra dur contra la deixadesa de Renfe en aquest cas, però la càrrega de neulers la fa anar més enllà: "El problema que tenim en aquestes línies és que no es prioritzen les persones, i això és ben evident amb les freqüències". Farran considera que la paralització dels combois "no canvia gaire l'afectació pels usuaris, perquè quan els trens passen ho fan cada moltes hores i amb retards". Així, opina que gestionar la mobilitat d'aquesta manera "va directament en contra del relat polític que pretén lluitar contra el despoblament del món rural".
Com Farran, els ajuntaments de la zona també situen el problema més enllà d’aquest robatori. Denuncien que les incidències a l’R-13 i l’R-14 s’han convertit en una constant i reclamen una actuació de fons per garantir la fiabilitat del servei. "És l'enèssima vegada que es roben cables i no s'ha trobat una solució definitiva", ha declarat a TV3, Antoni Villas, alcalde de Juneda i president del Consell Comarcal de les Garrigues.
Uns danys "de molta gravetat", segons Adif
La nit del 21 de juliol, Adif va detectar una desconnexió a les subestacions elèctriques i ocupacions dels circuits de via en diversos punts entre Lleida i la Plana-Picamoixons. Poc després, es va declarar un primer incendi en una caseta de senyalització de l’estació de Vinaixa. Els Bombers hi van desplaçar efectius i equips tècnics van inspeccionar les instal·lacions.
Les primeres comprovacions van determinar que les incidències estaven relacionades amb el robatori de cable del sistema d’electrificació i el tall de la fibra òptica. Posteriorment, el foc es va estendre a altres elements de la infraestructura i als voltants de la via, i va afectar els trams entre Vinaixa i Riu Milans i entre Vinaixa i Canal d’Urgell. Adif va qualificar els danys de “molta gravetat” ja que els incendis havien destruït els enclavaments de Vinaixa i Canal d’Urgell, els sistemes que regulen el trànsit ferroviari. En un primer moment, l'organisme va informar que la reparació trigaria "diverses jornades", però ja han passat dos mesos.