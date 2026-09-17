Una estudiant de la UPF crea un sistema que s’avança a Rodalies: «Minimitza el temps d'avís per incidències»

Una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha desenvolupat un sistema que avança la informació de les incidències de Rodalies abans que ho detallin els canals oficials. Es tracta d’un Treball de Fi de Grau (TFG) dels estudis d’Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades de Marina Castellano i que consisteix a recollir els missatges dels usuaris de X sobre afectacions al tren, a través de la IA.
A partir de criteris com ara volum de viatgers que es refereixen a un mateix cas, nivell de detall i rigor de la comunicació proporcionada, entre d’altres, s’extreu “informació fiable i ràpida”. Amb aquest sistema es podrien traslladar les incidències entre 30 i 40 minuts abans que els comunicats oficials de la companyia pública. El mecanisme dissenyat per Castellano ha verificat i processat de forma automàtica les piulades compartides, fins a 65.372 missatges, dels quals 8.383 tenien a veure amb incidències. Tot aquest volum s’ha fet des de 120 estacions de tren durant 302 dies, entre l’1 d’agost del 2025 i el 30 de juny del 2026.
El TFG ha comparat l’hora de publicació de les queixes dels usuaris a X i els publicats pels comptes oficials de Rodalies. En l’estudi comparatiu inicial de l’estudi s’han trobat diferències de 45 minuts i, en alguns casos puntuals, ha detectat demores de fins a dues hores durant el temporal del 20 de gener d’enguany.
Tot plegat, s’ha traduït amb una eina que “podria minimitzar el temps” que passa quan es produeix un contratemps a la xarxa ferroviària i s’informa els passatgers. L’alumna universitària ha justificat l’ús d’X perquè és la xarxa social on es publiquen més missatges sobre incidències, però no ha descartat que s’estengui a altres plataformes en el futur. Castellano aposta per la ciència ciutadana I apunta que “quan moltes persones comuniquen endarreriments, aturades o aglomeracions en temps real, aquesta informació pot ajudar a detectar patrons abans que siguin visibles per altres canals”.
Integració a Rodalinets
El sistema dissenyat per l’estudiant d’Enginyeria es pot integrar al projecte Rodalinets, una iniciativa feta per estudiants de l’Escola d'Enginyeria de la universitat que informa en temps real del servei, en una aplicació o plataforma digital. El TFG de Marina Castellano l’han dirigit el director del grup de recerca (Network and Technology Strategies (NeTS) del Departament d’Enginyeria de la UPF, Miquel Oliver, i Arol García Rodríguez, de l’equip de l’empresa emergent Mobility DataNets SL, vinculada a Rodalinets.