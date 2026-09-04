Sis de cada deu trens de Rodalies va arribar tard el juliol

Sis de cada deu trens de Rodalies van arribar tard al seu destí al juliol, amb una puntualitat que marca un 39,8% per al conjunt dels 17.391 serveis d'aquest mes, segons dades actualitzades per Renfe. Tanmateix, suposa una millora de més de set punts percentuals en comparació amb el 32,1% de puntualitat que Rodalies va anotar el juliol de l'any passat. Per considerar que un tren arriba tard al seu destí, Renfe comptabilitza aquells serveis que superen els cinc minuts de retard.
D'acord amb les dades, i segons argumenten des de l'operadora ferroviària, la majoria dels retards són per factors externs a Renfe, ja que, si es miren únicament les causes de l'operadora pública, la puntualitat s'enfila fins al 94,4%, amb una millora gairebé un punt percentual respecte del 93,5% de l'any passat. En aquestes causes externes s'inclou qualsevol incidència que hagi de gestionar el gestor d'infraestructures Adif.
En el detall setmana per setmana, la puntualitat més alta al juliol es va donar l'última del mes, amb una puntualitat del 40,8% dels trens. A l'altra banda, la primera setmana va anotar més retards que la resta del mes, amb una puntualitat del 36,2%. En la comparativa a l'Estat espanyol, els trens de la xarxa de Renfe a Madrid van tenir una puntualitat del 63% al juliol tenint en compte totes les causes de retard. També anoten una puntualitat més alta que la de Rodalies altres xarxes com la de Màlaga (96%), San Sebastià (90,8%), Saragossa (90,4%), Astúries (89,6%), Cadis (86,3%), València (82,4%), Bilbao (81,6%) i Múrcia i Alacant (49,1%).
Vint minuts de retard de mitjana
El retard mitjà dels trens de Rodalies que van arribar tard al juliol va ser de 20,5 minuts, amb una millora de més de quatre minuts en comparació amb els 24,9 minuts de retard que van anotar els trens que van arribar tard al seu destí el juliol de l'any passat. Paral·lelament, per al conjunt dels serveis de juliol, els trens de Rodalies van tenir un retard mitjà de 1,2 minuts, menys que els 1,6 minuts del mateix mes de l'any passat. Pel que fa als viatgers, els serveis de Rodalies van transportar 8,8 milions de persones al juliol a Catalunya, mentre que l'any passat van ser gairebé 10 milions al mateix més.