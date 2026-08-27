El director de Rodalies era de vacances durant la crisi ferroviària per l'eclipsi

La crisi de Rodalies viscuda fa dues setmanes arran de l'eclipsi continua aixecant polseguera i marcant el retorn del curs polític de l'executiu d'Illa. Segons ha avançat SER Catalunya, el director de Rodalies, Òscar Playà, era de vacances fora de Catalunya en el moment en què es va produir el col·lapse de passatgers al sud del país, amb especial afectació al Camp de Tarragona, durant l'operació tornada pel fenomen astronòmic. Un col·lapse que ha dut l'oposició a demanar el cap del secretari de mobilitat de la conselleria de Territori, Manel Nadal.
Des del Govern asseguren que, malgrat que Playà era de vacances, sí que va seguir de ben a prop l'operatiu per pal·liar el caos a Rodalies durant la tarda de l'eclipsi: "Tot i trobar-se de vacances, Òscar Playà va seguir directament l’evolució del servei, va mantenir el contacte amb els responsables operatius i va participar en la presa de decisions. Per tant, les vacances no van comportar ni desconnexió ni absència de direcció”, argumenten fonts de la conselleria de Territori, que defensen la implicació del director de Rodalies -aterrat al càrrec fa pocs mesos- en la gestió del col·lapse ferroviari. Així mateix, el Govern assegura que el dispositiu ferroviari de l’eclipsi "no es va improvisar" i que es va preparar amb antelació sota la direcció de Playà.
Cal tenir en compte que el mateix executiu havia habilitat una comissió interdepartamental per gestionar l'eclipsi, creada el 20 de maig de 2025, amb més d'un any d'antelació. Aquesta comissió, que s'hauria reunit un centenar de vegades, algunes de forma plenària amb els principals responsables, estava presidida pel propi president de la Generalitat, amb la vicepresidència de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i integrada per representants de tretze departaments del Govern i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).
Entre les seves funcions hi havia "la gestió d’espais d’observació, l’organització de la mobilitat, la promoció turística, així com la seguretat i la prevenció en matèria de salut". A més, també es va reforçar mínimament el servei de trens cap al sud del país, però tal com va poder confirmar Nació, aquest reforç va ser insuficient a causa de diverses incidències en els nous combois ampliats per a la xarxa. Així i tot, el caos de Rodalies va evidenciar les mancances del dispositiu de mobilitat.
Els Comuns exigeixen la compareixença de Playà
En resposta a les informacions avançades per la SER, els Comuns han exigit la compareixença davant el Parlament del director de Rodalies. No ho fan perquè estigués de vacances, sinó que limiten els motius de la compareixença a "explicar el dispositiu de mobilitat previst per al dia de l'eclipsi i la gestió que es va fer d'aquest".
Manca d'oferta a l'estació de Sants
Entre les 15:15 i les 18.15 de l'estació de França hi havia programat un total de set expedicions cap al sud que podien servir per anar a veure l'eclipsi a la zona de totalitat. Tres trens cap a Reus (R15), dos cap a Tortosa (R16) i dos de mitjana distància cap a l'Aragó.
Es tractava de la mateixa freqüència que qualsevol altre dia, però amb un suposat notable augment d'oferta. Concretament, segons ha pogut comprovar aquest diari, dos dels serveis cap a Reus es van reforçar -van passar de ser composicions simples a dobles- i un tercer cap a Tortosa.
Si aquestes circumstàncies s'haguessin complert s'hauria passat de 3.949 a 4.694 places. Són els càlculs realitzats per aquest mitjà amb el suport de la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies a partir de l'aplicació Transporta'm i de les capacitats màximes de cada tipus de sèrie de tren: 447, 448, 449 i 470. Tanmateix, el tercer comboi finalment es va cancel·lar, fet que va provocar que l'oferta de baixada fos finalment de només 327 places més. Un reforç, doncs, insuficient per fer front al gruix de passatgers extra que es van desplaçar fins al sud del país.