Els Comuns demanen la dimissió de Manel Nadal pel «fracàs» del Govern amb Rodalies

Els Comuns lamenten el "fracàs" del Govern en qüestions com Rodalies, Educació o Salut, les carpetes més calentes de la represa del curs polític d'Illa: "No està aconseguint posar Catalunya en marxa", diu el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, en una entrevista a l'ACN en què remarca que "alguna cosa està fallant" perquè l'executiu té "més recursos que mai" amb el pressupost del 2026. "No és només una qüestió de gestió. És una qüestió d'orientació i de prioritats polítiques", assenyala.
El portaveu de la formació que dirigeix Jèssica Albiach posa especial èmfasi en la xarxa ferroviària i demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel "desastre èpic" de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar. Cid critica que el Govern "viu obsessionat amb l'asfalt i les carreteres i el que hauria de fer és prioritzar el tren". "No se'n surten amb Rodalies", insisteix, tot lamentant que l'executiu tracti "el caos a Rodalies com un fenomen natural".
Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els Comuns contra l'executiu és Educació. Cid critica que el Departament no hagi negociat amb els sindicats convocants de la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un "gran pacte de país" sobre l'àmbit educatiu. A més, lamenta que la "solució" dels responsables de la conselleria al conflicte sigui "anunciar noves propostes en roda de premsa", en referència a l'anunci que preveu fer de més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. "Cal que entre tots i totes decidim quines són les prioritats", subratlla.
Cid posa el focus en el calendari de les nuclears
Després de la decisió del govern espanyol de prorrogar la vida útil de la central extremenya d'Almaraz fins al 2030, els Comuns demanen que Paneque comparegui al Parlament per explicar "quina és la política energètica del Govern". Reclamen que la titular de Territori expliqui "si [el Govern] continua defensant o no que ha d'haver-hi un calendari de tancament clar" de les centrals nuclears catalanes i també la "moratòria" del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater).
Per a Cid, és "un autèntic disbarat" que es retardi el Plater, que ha generat grans reticències entre els municipis, perquè "Catalunya és un desert pel que fa a les renovables". Sobre si aquestes qüestions poden afectar la relació dels Comuns amb el PSC, el portaveu de la formació al Parlament remarca que és "llei a llei" i insisteix que l'executiu "no està aconseguint posar Catalunya en marxa". "No és només posar Catalunya en marxa, sinó cap a on vol posar Catalunya en marxa", insisteix.
En aquest sentit, per als Comuns, la decisió del govern espanyol sobre Almaraz és un "incompliment flagrant" amb Sumar que s'ha de traduir en una actuació "més lliure" dels de Yolanda Díaz al Consell de Ministres: "Crec que Sánchez i el PSOE estan abusant de la nostra paciència i de la nostra responsabilitat. Crec que això ens ha de donar, com a mínim, més llibertat també a nosaltres per opinar i decidir el que creguem dins del govern. Si aquestes són les regles del joc, que la nostra ministra de Treball porti també sí o sí el control horari al Consell de Ministres", assenyala el portaveu parlamentari dels Comuns.