El Govern s'hi torna a posar: quins reptes haurà d'atendre Illa?

Salvador Illa ja ha superat l'equador del mandat i afronta, des d'aquest dimarts, un curs que estarà marcat per dues circumstàncies externes: el final de la legislatura a Madrid -la pregunta sobre fins quan aguantarà Pedro Sánchez persisteix- i la celebració de les eleccions municipals. Quines carpetes haurà d'afinar el president de la Generalitat aquesta tardor? Quines urgències té? Quines dinàmiques arrossega des d'abans del descans estival? El finançament, el funcionament de Rodalies -que va tornar a descarrilar en la tornada dels usuaris que van anar a veure l'eclipsi-, la vaga educativa convocada per l'inici de curs i les concrecions en habitatge delimiten el paisatge d'Illa.
Finançament
És el gran reclam de la legislatura, però encara no hi ha data perquè tiri endavant del tot. De fet, el model -que s'haurà d'acabar de definir en un consell de política fiscal i financera previst per al juliol i finalment ajornat al setembre- encara no té els suports necessaris per ser aprovat. El Govern intenta convèncer Junts, que per ara s'ho mira amb distància i reclama a ERC -artífex del nou model- batallar per aconseguir el concert econòmic aprofitant la debilitat parlamentària del PSOE. Fonts governamentals consultades per Nació sostenien fa unes setmanes que el finançament serà el "primer examen" del curs, per davant d'altres qüestions acordades amb els socis durant la legislatura.
Rodalies
El caos en la tornada de l'eclipsi va tornar a posar en qüestió el funcionament dels trens a Catalunya i va permetre a l'oposició carregar amb duresa contra el Govern. Nació va analitzar totes les circulacions dels dies 11 i 12 d'agost, i el resultat va ser que, a la pràctica, no hi va haver un reforç real. Malgrat que dues expedicions van passar de composicions simples a dobles, la cancel·lació d'una tercera va fer que l'oferta a la tarda acabés sent tot just de 327 places més. Al costat de les vagues educatives, Rodalies ha estat la gran crisi del 2026: des de l'accident mortal del mes de gener, en cap moment s'ha tornat a assolir la plena normalitat en un servei immers en el traspàs.
Educació
El curs escolar es va tancar sense acord perquè els mestres desconvoquessin les mobilitzacions, malgrat que l'USTEC -per primera vegada en dues dècades- havia arribat a un pacte amb el Govern. El problema va ser que els professionals no van avalar una entesa que van considerar insuficient. El principal sindicat educatiu i l'anomenada Assemblea Educativa de Catalunya mantenen una agenda de mobilitzacions que arrencarà amb una vaga el 8 de setembre, primer dia de curs. "És un anunci del que podria passar", va assenyalar aquest dilluns Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio. Les ràtios i l'escola inclusiva continuen tenallant la consellera Esther Niubó.
Habitatge
En el debat de política general de l'any passat, el president va anunciar una mobilització de sòl que permetria arribar fins als 214.000 pisos nous, la majoria dels quals més enllà d'aquesta legislatura. L'habitatge continua sent el principal problema de la ciutadania, com detecten totes les enquestes, perquè les dificultats per accedir-hi no s'han resolt malgrat la limitació del preu del lloguer. L'últim moviment del Govern és el de posar en marxa un pla anti-burocràcia que permeti llicències exprés per construir. L'executiu del PSC assegura que els planejaments urbanístics que ara triguen dos anys podrien resoldre's en 6-8 mesos, i que els permisos ambientals podrien ser encara més ràpids.
Madrid (i Puigdemont)
El Govern té un ull posat a Madrid, perquè de la bona relació existent amb Sánchez en depenen bona part dels compromisos de la legislatura. A diferència d'Illa, que va aprovar els comptes del 2026 i té ganes de validar els del 2027 -malgrat que és any electoral-, el president del govern espanyol malviu en minoria parlamentària i l'únic dubte és si els comicis estatals seran abans o després de les municipals. L'estiu ha estat complex pels fets de Ceuta -el consell de seguretat i la creació d'un comandament únic s'han fet esperar pràcticament un mes-, i l'oposició no li dona treva. Una incògnita es manté: podrà tornar Carles Puigdemont? A hores d'ara, el futur de l'amnistia és encara incert.