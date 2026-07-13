Illa presenta un pla anti-burocràcia: llicències exprés per a habitatges i indústria

Salvador Illa vol esquerdar el tòpic de la lentitud administrativa. Aquest és el punt de partida del Govern, que pretén remoure els tempos de les llicències per construir habitatges, fer planejaments urbanístics o obtenir permisos ambientals. El president de la Generalitat ha anat aquest dilluns un pla que prèviament havia detallat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que es basa en la irrupció d'un avantprojecte de llei que retocarà deu textos legals i cinc reglaments. L'objectiu és desfer la burocràcia excessiva, argumenta. L'executiu del PSC assegura que els planejaments urbanístics que ara triguen dos anys podrien resoldre's en 6-8 mesos, i que els permisos ambientals podrien ser encara més ràpids. Podrien tramitar-se en 30 dies i no en 24 mesos, com passa ara, apunta.
"Si volem més indústria no pot ser que triguem massa anys a autoritzar la llicència d'una indústria. Si volem més habitatge, no pot ser que ens passem més temps fent el planejament que construint una promoció d'habitatge públic", ha recalcat Dalmau des de la seu de l'empresa Ebro. Tot seguit, ha puntualitzat que això representa també "passar de la Catalunya complicada a la Catalunya fàcil". A més, el president Illa ha advertit que el Govern ha "començat" a treballar aquest projecte amb alguns grups parlamentaris, ja que són clau perquè el projecte acabi sortint endavant.
El Govern subratlla que no desregula, sinó que agilitza. El comunicat oficial assegura que la nova iniciativa busca "desburocratitzar els tràmits urbanístics perquè construir habitatges, obrir una empresa o promoure nova activitat econòmica sigui més fàcil i àgil, sense desregular ni suprimir cap requisit". També defensen que la idea -que ara tindrà dos mesos de tramitació pública perquè qui vulgui fer-hi propostes les faci- no neix del no-res. S'ha polit després de "diverses reunions" amb col·legis professionals, entitats municipalistes i actors del món urbanístic i empresarial.
Entre les claus d'aquesta nova proposta hi ha la idea de crear un procediment alternatiu "simplificat" per obtenir llicències d'obres. Una via ràpida per evitar que això pugui allargar-se entre 9 i 12 mesos de mitjana, com passa ara, segons el Govern. Aquesta iniciativa fa que no s'hagi d'esperar que siguin els tècnics dels ajuntaments que emetin tots els informes municipals, sinó que això quedi substituït per un "Certificat de conformitat urbanística i tècnica" que serà presentat per una Entitat Col·laboradora de l'Administració en matèria Urbanística (ECAU). Aquest nou concepte, les ECAU, podrà incloure des de col·legis professionals d'arquitectes o altres tipologies fins a empreses del sector privat que compleixin els requisits.
Segons aquest pla, els treballadors de l'ajuntament on es vulguin fer les obres només verificaran que hi ha un informe -emès per una ECAU- i que aquest document està complet, que hi consta tot el que es requereix. En el futur, però, la responsabilitat d'aquell contingut serà de l'entitat que hagi emès l'informe, estableix el Govern.
La via preferent per construir pisos HPO
Igualment, el procediment clàssic, el de presentar la proposta d'obres per les vies municipals, a l'espera dels informes tècnics de l'ajuntament, continuarà vigent i serà una possibilitat. Ara bé, el promotor de la construcció podrà aspirar també a aquest sistema, teòricament més ràpid. Es podria resoldre en un sol mes, calcula el Departament de Presidència de la Generalitat.
De fet, aquesta nova modalitat exprés es vol aplicar al Pla 50.000, la iniciativa de l'executiu de Salvador Illa per arribar a l'any 2030 amb 50.000 pisos protegits més que els que hi havia el 2024 al país. "Aquest nou procediment simplificat d'obtenció de llicències serà la via preferent per a tots els projectes inclosos en l'estratègia del Govern per a la construcció de 50.000 nous habitatges protegits", anuncien des de la conselleria comandada per Albert Dalmau.
Dels planejaments urbaístics a les llicències ambientals
La Generalitat assegura que també pot desplegar un pla similar, per reduir els tempos de manera molt significativa, amb els planejaments urbanístics: és a dir, amb el disseny de les zones on encara poden créixer les ciutats o els pobles. Aquest tràmit acostuma a allargar-se en el temps fins a dos anys i, amb diverses propostes com la potenciació del silenci administratiu positiu o l'augment de les competències municipals, es vol reduir a l'entorn del mig any.
A més, malgrat que ja existeix el concepte de "Projectes Empresarials Estratègics (PEE) o com a actuació d'interès general", ara es regularà de nou, perquè no s'ha utilitzat mai aquesta fórmula, amb les actuals condicions. La idea del Govern és que qui tingui propostes privades (o públiques) rellevants aconsegueixi "una tramitació urbanística més àgil" així com una "coordinació administrativa" més beneficiosa, també.
I, com a remat, es posa el focus també en el sector mediambiental. La idea és que amb la nova regulació se suprimeixi l'actual sistema, que es basa en un "tràmit de suficiència i idoneïtat" per a les autoritzacions ambientals, i que se substitueixi per "un model normalitzat" molt més facilitador. Així, s'hauria de passar d'un temps d'uns dos anys d'espera a un sol mes, proposen des de la Generalitat. Tanmateix, en aquest cas es planteja que desaparegui també "el caràcter preceptiu i vinculant de l'informe municipal en el procediment d'autorització". Això significa que els ajuntaments perdrien, en aquest sentit, un punt d'autoritat sobre el projecte que s'instal·li en el seu municipi.
Ara, el tràmit oficial tindrà uns mesos de debat i incorporació de tots els actors del país que vulguin incidir-hi. Després el Govern decidirà què hi integra i presentarà un text definitiu "a finals d'any". La proposta arribarà al Parlament, on requerirà de majories polítiques. Així, l'anunci encara és iniciàtic. Ara bé, si vol predicar amb l'exemple, la tramitació hauria de resolutiva.