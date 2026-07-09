La preocupació per la immigració i la inseguretat s'estanca molt per sota de l'habitatge

Sense sorpreses pel que fa als principals problemes dels catalans. El baròmetre del CEO, publicat aquest dijous, reafirma que la principal preocupació de la ciutadania és la crisi d'accés a l'habitatge, principal prioritat pel 28% dels enquestats. Molt per sota queden la immigració i la inseguretat ciutadana, que s'estanquen com a preocupacions en un 10% respectivament, i una xifra que no ha canviat des de fa un any i mig. Així doncs, malgrat que l'extrema dreta creix a l'enquesta, dos dels aspectes que han situat al centre de l'agenda continuen sense ser un problema per un gran percentatge de catalans. L'estudi, fet entre el 21 de maig i el 25 de juny, recull alguns de les últimes morts violentes a Catalunya, però tampoc han tingut un impacte real en la percepció d'inseguretat.
La preocupació per l'accés a l'habitatge cau tres punts menys respecte a l'anterior enquesta, però en qualsevol cas molt lluny dels altres principals neguits, la immigració i la inseguretat ciutadana, amb un 10% cadascun. L'habitatge ja acumula gairebé dos anys com a principal problema dels catalans. L'habitatge va sorgir com a principal preocupació dels ciutadans el 2024, i des de llavors ho continua sent, liderant el rànquing per un 31% dels enquestats la tardor passada, i baixant al 28% en l'últim baròmetre.
La de l'habitatge és una preocupació que està en primera posició per als votants de la majoria de partits, en especial, pels simpatitzants de la CUP (62%) i els dels Comuns (53%), tot i que en menor mesura també és la principal prioritat per als del PSC (38%), per als d'ERC (34%) i per als de Junts (20%). Amb tot, Vox i Aliança Catalana tenen la immigració com a principal neguit (38% i 315 respectivament) i el PP, la inseguretat ciutadana (31%). L'habitatge se situa en primer lloc en totes les franges d'edat, sobretot pels joves de 25 a 34 anys (48%) i pels de 18 a 24 anys (35%). El tema és també el que genera més interès quan surt als mitjans, per davant de l'economia o la seguretat ciutadana.
Més enllà de l'accés a l'habitatge, la immigració i la inseguretat, també hi ha altres problemes que citen els catalans en un menor percentatge. El 8% dels catalans creuen que el principal problema del país és la insatisfacció amb la política; el mateix percentatge que també inclou la sanitat; un 5% citen el funcionament de l'economia; un 4% posa el focus en l'atur i la precarietat laboral, i en l'educació la cultura i la investigació respectivament; un 3% demana millorar les polítiques socials; i en el 2% hi ha el baix nivell salarial, l'excessiva pressió fiscal i les relacions Catalunya-Espanya.