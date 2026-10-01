L'ACRA avisa que cal més inversió per fer realitat les 20.000 places anunciades per Illa

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha avisat aquest dijous que cal augmentar la inversió en dependència per poder fer realitat les 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat anunciades dimecres pel president de la Generalitat, Salvador Illa, fins al 2030. "Cal invertir més per poder generar tot el que ahir el president va dir", ha afirmat la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, que ha defensat que, a més de crear places, cal garantir-ne la qualitat, disposar de professionals i avançar en l'equiparació salarial del sector.\r\n\r\nL'ACRA ha presentat aquest dijous les conclusions per a Catalunya de l'Estudi Socioeconòmic de l'Atenció per a Persones en Situació de Dependència a Espanya, elaborat per Unión de Entidades amb el suport de la patronal catalana. L'entitat considera que el sistema necessita més recursos malgrat els increments de finançament anunciats i alerta que a Catalunya hi ha 38.335 persones amb un grau de dependència reconegut pendents de rebre una prestació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla anuncia la creació de 20.000 places de residència per a gent gran fins al 2030 ACN\r\n\r\n