Juanpere i la dona estaven sols a Baqueira? El jutge investiga si hi havia terceres persones el dia de la mort

La investigació sobre el cas Juanpere continua incorporant nova informació i augmentant la incògnita sobre la mort de l'arquitecte, que té com a principal sospitosa a la seva parella, Belén López. Ara, el jutjat de Vielha vol determinar si algú més va estar al domicili de la víctima abans de morir al seu domicili de Baqueira, i per fer-ho ha demanat a les companyies telefòniques les dades dels dispositius que es van connectar a l'antena de telefonia que dona cobertura a la zona.
El jutge també ha demanat informació sobre l'activitat dels telèfons de la víctima i de la investigada els dies 25 i 26 de desembre. A més, els Mossos d'Esquadra van intervenir diversos ordinadors i aparells electrònics durant els escorcolls als immobles de López a Madrid i Màlaga. Tot aquest material també serà analitzat en els pròxims mesos.
Amb aquesta informació es vol saber si hi havia terceres persones el dia de la mort de l'arquitecte Juanpere, un fet que Belén López ha negat. La parella de l'arquitecte barceloní va pagar una fiança de 80.000 euros per eludir la presó provisional que el jutjat de Vielha li va decretar en ser detinguda per la mort de Josep Juanpere.
Una relació "certament tensa"?
Les notes del jutge que va avançar El País apunten que, d'acord amb diversos testimonis, la relació de Juanpere i la seva parella, Belén López, no passaven pel seu millor moment des de l'estiu. De fet, la defineixen com a "certament tensa". Tot i això, nous missatges de López que ha avançat El Periódico mostren com el definia com una "persona excepcional" i que va expressar a les seves amigues que la mort havia estat "horrible". L'investigada va tenir el telèfon intervingut pels Mossos d'Esquadra durant nou mesos per ordre judicial.
En la interlocutòria, el jutge no apunta noves dades per acreditar una possible relació tensa, però sí que posa especial èmfasi en una frase sobre el matrimoni propiciada per la parella en el moment en què van arribar els serveis sanitaris: "Em volia casar amb ell, però no volia casar-se". Qui va trucar a emergències, però, no va ser la parella, sinó que va ser el nebot de Juanpere, que en arribar a casa i accedir dins l'habitació se'l va trobar estès a terra.
Un cop al cap abans de morir
Si bé es desconeixen els detalls de la investigació perquè està sota secret de sumari, ja se sabia que la nit de Nadal Juanpere va haver d'ingressar unes hores a l'hospital de Vielha perquè no es trobava bé. Segons Mayka Navarro, a part del mal de panxa, l'home també hauria perdut el coneixement i, a conseqüència, s'hauria donat un cop al cap amb un radiador que li va provocar una ferida dos dies abans de morir, durant el sopar del 24 de desembre.
El 25 al matí, la parella va tornar a l'apartament que Juanpere tenia a Baqueira. Va ser l'endemà, el dia de Sant Esteve, que la dona es va començar a comportar de manera sospitosa, ja que durant tot el dia no es va comunicar amb ningú. En no donar senyals de vida, el nebot de l'arquitecte va trucar diversos cops tant al seu oncle com a la detinguda sense èxit. Quan es va presentar a la casa de Juanpere, es va trobar López Granados en una de les habitacions, molt nerviosa, amb el cos sense vida de l'arquitecte al costat, tot assegurant que estava intentant ressuscitar-lo.